Moncloa organitza una visita dels Reis a Cuba que no inclou reunions amb l'oposició

El Rei Felip VI mantindrà una trobada amb destacats membres de la societat civil cubana, però no amb líders de l'oposició organitzada, durant el viatge d'Estat que ell i la Reina Letizia faran el país entre els dies 12 i 14 de novembre.





Fonts diplomàtiques han explicat que el paper del Rei és exercir la representació d'Espanya i donar suport a la defensa dels interessos del país, no fer política, i que és al Govern a qui correspon el diàleg sobre drets humans amb Cuba.





El viatge dels Reis, que el Govern ha anunciat oficialment aquest dijous, pretén culminar la normalització de les relacions amb Cuba i corregir una anomalia històrica, perquè serà la primera visita d'Estat d'un Rei d'Espanya a l'illa.





Les mateixes fonts han volgut subratllar que el viatge no suposa cap manifestació de suport al règim cubà, sinó, simplement, una normalització de les relacions amb un país de la comunitat iberoamericana, i avisen contra el "tractament desigual" entre Cuba i altres països " no estrictament democràtics".





Amb tot, a l'agenda sí s'ha inclòs una reunió del Rei amb membres de la societat civil cubana, tal com va fer el president del Govern, Pedro Sánchez, fa un any i el ministre Josep Borrell a l'octubre. Alguns, han assenyalat les fonts, són persones destacades i manté una línia de treball i d'actuació que aconsella mantenir certa reserva sobre la reunió.









Les mateixes fonts han deixat clar que el viatge no se suspendrà o s'ajornarà sigui quin sigui el resultat electoral, tot i que els Reis sortiran de Madrid el 11 de novembre, un dia després de les eleccions generals.





EMPRESARIS I COLÒNIA ESPANYOLA





Com és habitual en els viatges d'Estat, hi haurà una trobada del Rei amb empresaris, en aquesta ocasió amb representants d'empreses espanyoles a Cuba, amb el president de la CEOE, Antonio Garamendi, i el de la Cambra d'Espanya, José Luis Bonet.





A Cuba hi ha 250 empreses mixtes hispano-cubanes o sucursals d'empreses espanyoles, majoritàriament pimes, en un entorn econòmic que ha empitjorat en l'últim any, en part com a conseqüència de la Llei Helms-Burton.





També és habitual la recepció a la col·lectivitat espanyola, unes 800 persones al Gran Teatre de l'Havana. A mb més de 140.000 espanyols residents, Cuba és el país amb la tercera major colònia espanyola --només per darrere d'Argentina i Veneçuela--. El Govern espanyol està en tràmits per obrir un segon consolat a l'illa, a la ciutat de Camagüey, i per comptar amb un nou edifici a l'Havana.