El ja excandidat de Cs al Congrés dels Diputats, Joan Mesquida, ha manifestat que, després de no aconseguir revalidar el seu escó en les eleccions generals d'aquest diumenge, 10 de novembre, ha manifestat que sol·licitarà tornar al seu lloc de funcionari, que va deixar fa sis mesos, i que es posa a disposició de el partit.





En declaracions, Mesquida ha expressat que demanarà la "reincorporació" al seu lloc de treball i que respecte al seu futur polític "ja es veurà", en el marc del congrés extraordinari del seu partit convocat per Albert Rivera, després dels resultats de aquests comicis en què la formació ha passat de 57 a 10 escons.





"Sempre he dit que no em vaig a retirar de la política perquè aquesta determina el futur de tot però es pot estar en primera línia o fora d'un càrrec, quedant-se al marge de la política institucional", ha dit.





Respecte a l'anunci de la marxa d'Albert Rivera, Mesquida ha assenyalat que ha estat un moment "molt dur" però que la reunió ha estat "molt emotiva" ja que és "una persona jove i amb molta força" i "més quan moltes de les persones" que estan actualment en l'Executiva de la formació ho estan perquè els va cridar ell.









Sobre la desfeta electoral, Mesquida ha remarcat que s'han d'analitzar les decisions preses i fer-ho amb "tranquil·litat" amb l'objectiu de "refundar" un partit que té unes "conviccions molt sòlides": "La defensa dels drets i les llibertats, l'enfortiment de l'Estat de benestar i el marc constitucional".





Així, ha atribuït la pèrdua de vots, "no a el programa electoral ni a les bases fundacionals", que són les mateixes que les de les eleccions del 28 d'abril, sinó que considera que el càstig ve "més per alguna decisió estratègica".





"No hem sabut explicar bé el fet d'aparèixer com a responsables costat de Pedro Sánchez de l'bloqueig polític", ha dit abans d'indicar que tenien el "compromís electoral de no fer-li president perquè era dolent per a Espanya".





Pel que fa als pactes, Mesquida ha assegurat que "en definitiva" no han arribat "a ni un sol acord de govern amb Vox" i que creu que els aconseguits amb el PP "no els han passat factura". A més, ha dit que l'augment de Vox només es pot explicar amb la posició estratègica del PSOE: "Desenterrar a Franco ha ressuscitat a Vox".