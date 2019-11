La Justícia europea es pronuncia aquest dimarts sobre la immunitat de Junqueras

L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea Maciej Szpunar publicarà demà dimarts les seves conclusions sobre l'abast de la immunitat europarlamentària de el líder d'ERC Oriol Junqueras, en resposta a la qüestió prejudicial remesa pel Tribunal Suprem durant el judici del 'procés' .





La defensa el líder independentista sosté que Junqueras està protegit per la immunitat que li correspon a un eurodiputat des que va obtenir un escó en les eleccions de maig a el Parlament europeu, però tant Espanya com les institucions europees consideren que no li assisteix aquesta protecció ja que no va poder recollir l'acta.

Tot i que les conclusions de l'advocat general no són vinculants per als jutges del TUE, en la majoria dels casos les sentències finals segueixen la línia marcada pel primer dictamen.





La Gran Sala del Tribunal amb seu a Luxemburg va escoltar a les parts en una vista el passat 14 d'octubre, durant la qual representants legals de l'Eurocambra i de la Comissió Europea van exposar que un eurodiputat no pot gaudir del benefici de la immunitat fins que pren possessió de l'acta i es declara la sessió constitutiva de el nou Parlament.









Els experts comunitaris es van alinear també amb Espanya a l'recalcar que els requisits per a ser eurodiputat corresponen a l'esfera nacional i, per tant, en aquest cas depèn del que determini la legislació espanyola. Cap altre Estat membre presentar al·legacions a el cas.





La qüestió prejudicial que examina el TUE va ser remesa el juny passat pel Suprem a petició de la defensa de Junqueras, que va sol·licitar que anés a Luxemburg en un recurs de súplica contra la decisió de l'alt tribunal de no donar-li permís per anar a acatar la Constitució davant la Junta Electoral Central i així accedir a la condició plena d'eurodiputat.





MOMENT DES DEL QUAL S'APLICA IMMUNITAT





Els dubtes dels jutges de la Gran Sala del TJUE durant la vista es van centrar en qüestions relacionades amb el període de sessions i la temporalitat de la immunitat.





Tant l'Advocacia de l'Estat com la Comissió Europea van respondre a aquest assumpte subratllant que la condició d'eurodiputat no s'adquireix fins a la sessió constitutiva de l'Eurocambra -en el cas d'aquesta legislatura, el passat 2 de juliol--, de manera que "el moment previ no està en cap cas garantit per la immunitat".





L'Advocacia de l'Estat, a més, ha sostingut que no tindria "cap efecte" sobre la situació de l'exvicepresident de la Generalitat que es conclogués que la condició d'eurodiputat s'adquireix abans perquè, en el cas d'Espanya, la immunitat parlamentària "només significa l'aforament a el Tribunal Suprem i el suplicatori", necessari únicament abans del judici oral.





El ministeri fiscal, per la seva banda, va afegir a les al·legacions que Junqueras va presentar la seva candidatura a les europees estant ja el judici del 'procés' a punt de completar, el que segons la seva opinió prova que el seu objectiu era "aconseguir un recer per evitar la aplicació de la pena" i no defensar les idees i valors de l'Eurocambra.





No hi ha data per a la sentència definitiva que, en el cas dels procediments accelerats com és el cas de Junqueras, solen dictar-se en una mitjana d'entre dos i quatre mesos des del registre de el cas.