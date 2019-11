Arrimadas apareix com la millor alternativa per substituir Rivera a el front de Ciutadans

El debat sobre la successió d'Albert Rivera a el front de Ciutadans s'ha obert en el partit davant la pròxima convocatòria de l'Assemblea General, que marcarà un nou rumb per a la formació taronja amb un nou president. A poques hores de la dimissió de Rivera, l'opció per la qual s'inclinen la majoria dels dirigents és que li acabi substituint Inés Arrimadas.





Així ho han indicat fonts de l'Executiva, els membres van ser convocats aquest dilluns pel líder del partit per comunicar la seva decisió de deixar el càrrec, renunciar a l'acta de diputat i abandonar la política.





La sensació més estesa en el Comitè Executiu, que ara ha quedat dissolt, és de tristesa, però també expressen el seu reconeixement a Rivera pel gest d'apartar-se davant els mals resultats electorals.





En els comicis generals de diumenge, Cs ha perdut més de 2,5 milions de vots i 47 escons al Congrés, quedant-se només amb deu, però això no ha impedit que molts dirigents de el partit s'hagin desfet en elogis cap al seu ja excap.









ARRIMADAS NO ES PRONUNCIA ENCARA





Però, tot i trobar-se encara desconcertats pel daltabaix electoral i la marxa de Rivera, els membres de l'Executiva ja estan donant-li voltes a qui podria succeir-lo. I sembla que la majoria veuen en aquest paper a Inés Arrimadas, exportaveu al Congrés, exportaveu de l'Executiva i exlíder del partit a Catalunya que ha revalidat el seu escó al Congrés per Barcelona.





No obstant això, està per veure si Arrimadas, a la qual s'ha vist molt afectada pels últims esdeveniments, finalment fa el pas. Fonts de l'Executiva expliquen que, a l'igual que els seus companys, està intentant pair el que ha passat des de diumenge, i que la decisió de postular-se o no a presidir el partit és important i precisa d'una reflexió prèvia.





Reafirmant la seva lleialtat a Rivera, la exportaveu parlamentària ha escrit un missatge a Twitter a la tarda en què l'ha descrit com "una persona excepcional que ha lluitat per la llibertat i igualtat dels espanyols durant anys en circumstàncies molt difícils".





"Avui ha tornat a donar una lliçó de dignitat. Ets un orgull i un referent per a tot Cs. Aquesta és i serà sempre casa teva. Gràcies", ha afegit.





AGUADO ES PODRIA POSTULAR





Però el d'Arrimadas no és l'únic nom que podria estar sobre la taula. Fonts de l'entorn de el vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, no descarten que ell pogués aspirar a liderar el partit, encara que primer voldria parlar amb Arrimadas per saber quins plans té la seva companya i quin seria el seu projecte.





En qualsevol cas, hi ha temps perquè es postulin els possibles candidats. De moment, s'ha de reunir el Consell General de la formació taronja, que constituirà una gestora que es farà càrrec de el partit de forma interina i convocarà l'Assemblea General extraordinària.





A l'haver quedat escapçat el partit, aquest conclave es podria intentar celebrar abans dels quatre mesos de termini que marquen els Estatuts després d'un procés electoral. Seria en aquesta trobada on s'escolliria a el nou president o presidenta de el partit i a el nou Comitè Executiu.





TIRAR ENDAVANT EL PROJECTE





Malgrat el 'patacada' a les urnes, Ciutadans encara té una àmplia presència a les institucions, amb set diputats al Parlament Europea i compartint governs de coalició en quatre comunitats autònomes i 400 municipis.





Per això, són molts els càrrecs públics i dirigents de el partit que creuen que hi ha un espai a Espanya per a una opció liberal i de centre, com ha dit Rivera en el seu comiat, i que val la pena lluitar per mantenir-lo i ampliar-lo.





De fet, creuen que és "més necessari que mai" davant l'auge de forces extremistes com Vox i la crisi política que continua a Catalunya. Per això lamenten que Cs hagi estat castigat a les urnes, encara que en part ho veuen com la conseqüència d'una campanya mediàtica i per part de partits com el PP i el PSOE per atacar a la formació taronja i intentar que desaparegui.