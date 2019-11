Preacord de Sánchez i Iglesias per formar un Govern de coalició

El president de Govern central en funcions, Pedro Sánchez i el líder de Podem, Pablo Iglesias, han aconseguit un preacord per a formar un Govern de coalició progressista.





















El principi d'acord s'ha aconseguit en menys de 48 hores des de les eleccions generals del passat diumenge.





Sánchez ha destacat que "serà un Govern rotundament progressista" amb vocació per al conjunt de la legislatura.





El president socialista ha qualificat d"il·lusionant" la signatura del preacord. "Els espanyols han parlat i ens correspon a nosaltres traduir la seva voluntat i superar el bloqueig. L'acord no va ser possible després de les anteriors eleccions. Som conscients de la decepció que va suposar entre els votants progressistes i els ciutadans que volien un govern", ha agregat.





Iglesias ha dit que "és el moment de deixar enrere qualsevol retret" perquè és "un veritable honor poder treballar des del Govern". "Sánchez sap que podrà comptar amb tota la nostra lleialtat i que ens deixarem el millor de nosaltres mateixos", ha afegit.





El dirigent de la formació morada ha destacat que "el que a l'abril era una oportunitat històrica s'havia convertit en una necessitat històrica. Hem aconseguit un preacord per a conformar un Govern de coalició a Espanya que combini l'experiència del PSOE amb la valentia d'Unides Podemos, que treballi pel diàleg per a afrontar la crisi territorial".













Tots dos han parlat de lleialtat i generositat mútua i, sobre la formació del nou Govern, el president ha indicat que hi ha "voluntat d'aprofitar els perfils més idonis"si bé entre els comunicadors presents s'ha donat per fet que Iglesias serà vicepresident.





El cap de l'Executiu en funcions ha precisat que l'acord neix per a obrir-se a altres forces polítiques per a aconseguir una "majoria viable i sostinguda" i per a això obrirà una ronda de contactes amb la resta dels grups polítics.





PREACORD





El preacord aconseguit per a un "Govern progressista de coalició" es compromet a "garantir la convivència a Catalunya" i la "normalització" de la vida política fomentant el diàleg "sempre dins de la Constitució".





El document precisa que les dues formacions tenen oberta encara una negociació sobre l'estructura i el funcionament del nou govern, que perseguirà situar a Espanya com a "referent de la protecció dels drets socials a Europa, tal com els ciutadans han decidit en les urnes".

















Les dues formacions afirmen compartir "la importància d'assumir el compromís en defensa de la llibertat, la tolerància i el respecte als valors democràtics com a guia de l'acció de govern" i assegura que el nou Executiu "es regirà pels principis de cohesió, lleialtat, i solidaritat governamental, així com pel de idoneïtat en l'acompliment de les funcions".





El preacord inclou un decàleg amb els eixos prioritaris de l'actuació d'aquest Govern progressista de coalició i que, a més d'atendre la crisi a Catalunya, se centrarà en "consolidar el creixement i la creació d'ocupació"; "combatre la precarietat del mercat laboral i garantir treball digne, estable i de qualitat".





Treballarà també per la regeneració i la lluita contra la corrupció. Protegirà els serveis públics, especialment l'educació incloent l'impuls a les escoles públiques de 0 a 3 anys, la sanitat pública i a l'atenció a la dependència; revaloritzarà les pensions conforme al cost de la vida; assegurarà l'habitatge com a dret i no com a mera mercaderia; apostarà per la ciència com a motor d'innovació tecnològica; recuperarà talent emigrat i controlarà l'extensió de les cases d'apostes.





Un altre dels eixos d'actuació serà la lluita contra el canvi climàtic, buscant que la transició ecolÒgica es faci de manera justa, protegint la biodiversitat i garantint un tracte digne als animals.





El Govern progressista treballarà també per a enfortir a les petites i mitjanes empreses i als autònoms; impulsar la reindustrialització i el sector primari, així com l'impuls digital.





També es comprometen amb l'aprovació de nous drets que aprofundeixin el reconeixement de la dignitat de les persones com el dret a una mort digna, a l'eutanàsia, la salvaguarda de la diversitat i el reconeixement d'Espanya com un país de memòria i dignitat.





Un altre dels eixos d'actuació serà assegurar la cultura com a dret i combatre la precarietat en el sector; fomentar l'esport com a garantia de salut, integració i qualitat de vida.





Les polítiques feministes suposen un altre àmbit d'actuació prioritària. L'acord parla de garantir la seguretat, la independència i la llibertat de les dones a través de la lluita decidida contra la violència masclista, la igualtat retributiva, l'establiment de permisos de paternitat i maternitat iguals i intransferibles, la fi del tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i l'elaboració d'una llei d'igualtat laboral.





El preacord es compromet també a "revertir la despoblació" i donar un "suport decidit a l'anomenada Espanya buidada" i a exercir la justícia fiscal i l'equilibri pressupostari perquè "l'avaluació i el control de la despesa pública és essencial per al sosteniment d'un Estat del benestar sòlid i durador".













Sánchez i Iglesias van aconseguir ahir un principi d'acord per desbloquejar la formació del Govern i avui s'han citat en el Congrés dels Diputats.





La portaveu del Grup Socialista en el Congrés, Adriana Lastra; el secretari general del grup, Rafael Simancas, i el secretari general de Presidència, Félix Bolaños, acompanyen Sánchez en la reunió.





Els tres han pujat junts a la quarta planta de la primera ampliació del Congrés, on té lloc la trobada després del qual està previst que Sánchez i Iglesias compareguin junts per a realitzar una declaració sense preguntes davant els mitjans de comunicació.





Pablo Echenique i Juan Carlos Monedero i representants de les confluències d'Unides Podem han acompanyat Pablo Iglesias.





Així, juntament amb Iglesias, Echenique i Monedero, de la direcció de Podem, estan en aquesta quarta planta de l'edifici d'ampliació del Congrés els diputats electes Jaume Asens, cap de llista d'En Comú Podem, els gallecs Yolanda Díaz i Antón Gómez Reino, d'En comú Galícia, i el secretari general del PCE i dirigent d'IU Enrique Santiago.