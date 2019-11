ERC planteja tres vies per a un referèndum

ERC ha plantejat en la seva ponència política tres vies per aconseguir un referèndum d'autodeterminació a Catalunya i ha apostat per dialogar amb l'Estat per trobar una solució democràtica al conflicte actual.













El document es votarà al Congrés Nacional de el partit, que està previst que se celebri el 21 de desembre, i ara les bases podran presentar esmenes.





La ponència subratlla que el millor instrument per trobar una solució democràtica al conflicte català és un referèndum d'autodeterminació i per materialitzar planteja tres opcions, la primera de les quals és "la via pactada i negociada amb l'Estat".





No obstant això, reconeix que aquest escenari ara mateix "és impossible" per les reiterades negatives de l'Estat, però els republicans no volen renunciar-hi i mantenen la seva apel·lació a el diàleg i la negociació.





"Mai deixarem d'aixecar la bandera del diàleg i de la negociació i d'assenyalar que és l'Estat espanyol, sense importar el color del seu govern, que ha deixat la cadira buida massa anys i no té oferta política a fer a Catalunya", argumenta.





La segona opció és "forçar la convocatòria del referèndum", és a dir, combinar la mobilització constant, amb accions de desobediència civil no violenta, i l'acció de les institucions catalanes, la generació de grans consensos i aconseguint complicitats internacionals per obligar l'Estat a pactar un referèndum.





La tercera via, tot i que no és la prioritat d'ERC, és un referèndum unilateral: "No podem descartar mai la via de tornar-ho a fer, si pot ser acompanyats de complicitats internacionals, però independentment de l'existència de l'acord amb l'Estat".





ENFORTIR EL INDEPENDENTISME





La ponència dels republicans assenyala la necessitat d'enfortir l'independentisme perquè els adeptes al fet que Catalunya sigui un estat independent siguin cada vegada més, el que il·lustren amb l'expressió "ampliar la base".





Per fer-ho veuen imprescindible reconstruir la unitat estratègica dels partits independentistes, que reiteren que no és el mateix que la unitat electoral, i ERC s'atribueix "un paper de primer ordre" en l'articulació d'aquesta unitat estratègica.





El partit d'Oriol Junqueras també considera que l'ampliació dels suports a l'independentisme passa per l'enfortiment de les institucions catalanes i l'acció de Parlament i el Govern perquè siguin percebuts com a eines "de millora i transformació de la societat", i adverteixen les conseqüències d'un altre 155.





Una altra de les prioritats que marquen els republicans és "reforçar les aliances i complicitats a nivell internacional", ja que creuen que el paper de la comunitat internacional serà necessari per aconseguir una solució pacífica i democràtica.





ASPIRA A SUPERAR EL 50%





En la ponència, ERC aspira a superar el 50% dels vots favorables a opcions independentistes a les properes eleccions catalanes, cosa que creuen que no serà suficient per aconseguir una solució a el conflicte, però sí que és "necessari".





El partit republicà, que presumeix d'haver conquerit la centralitat política a Catalunya, manifesta en el document seva ambició de erigir-se com la "pedra angular d'una propera hegemonia de les esquerres catalanes".