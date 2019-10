Torra descol·loca el Govern i ERC proposant un altre referèndum per aquesta legislatura

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha compromès aquest dijous al fet que en l'actual legislatura es "acabi tornant a exercir el dret a l'autodeterminació" de Catalunya i validar la independència, mentre que ERC s'ha distanciat rebutjant posar data.





En el ple extraordinari del Parlament com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem, Torra ha comparegut a petició pròpia i ha demanat a JxCat i ERC i la CUP unitat per afrontar els propers passos polítics i dotar de contingut el 'Ho tornarem a fer' ( el tornarem a fer).





En contestació a la CUP, ha explicat que hi ha temes troncals en els quals caldria posar-se d'acord: "He dit com hem d'acabar concretant el dret a l'autodeterminació, per donar-li contingut al 'Ho tornarem a fer', perquè cal donar".





En concret, es referia a la seva primera intervenció en el ple en què s'ha compromès al fet que en l'actual legislatura es "acabi tornant a exercir el dret a l'autodeterminació" de Catalunya ja validar la independència.





Aquesta proposta ha sorprès a alguns membres de l'Executiu i a Esquerra, que no ha tardat en refusar la iniciativa del president.









El president ha cridat a partits i entitats a treballar per "concretar les vies per exercir el dret a l'autodeterminació en el termini més breu possible", i ha plantejat el desenvolupament institucional internacional que ha afirmat que dirigirà l'expresident Carles Puigdemont a través del Consell per la República i, a més, una proposta de com ha de ser la Catalunya del futur que a la primavera de 2020 ha de presentar el Debat Constituent.





Torra ha decidit traslladar aquest dijous la seva proposta al ple, després que hagi transcendit que en els últims mesos hi ha una taula de negociació de partits i entitats que busquen concertar una resposta institucional "transversal i de consens".





Després que el president de l'executiu català hagi decidit llançar la seva, Sabrià li ha replicat: "No és el moment de posar dates, sinó de treballar per acumular forces".