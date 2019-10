L'oposició al Govern ha coincidit per una vegada en el ple extraordinari celebrat després dels disturbis a Barcelona: totes les forces opositores han exigit la dimissió de Torra després dels greus incidents posteriors a la publicació de la sentència.





Mentre el president de la Generalitat ha desafiat a l'Estat rebutjant la sentència del Tribunal Suprem contra els impulsors del 1-O i assegurant que s'han de tornar a "posar les urnes per a l'autodeterminació", l'oposició ha abocat sobre Torra un bany de realitat.





Enfront de les paraules grandiloqüents de Torra en defensa de les urnes i els drets humans, Ciutadans, PSC, comuns i PP han defensat la labor de la policia, reclamat que es garanteixi l'ordre públic i acusat al Govern d'estar fos d'òrbita en els seus discursos.





LORENA ROLDÁN (CIUTADANS)





La líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, ha acusat el president de la Generalitat de fer "una nova anomenada a la revolta" amb una compareixença al Parlament que ella ha descrit com una soflama independentista plagada de falsedats.





"Ha vingut aquí a incendiar de nou" després de tres dies de caos, ha sostingut Roldán en la seva intervenció en el ple, i ha dit que Torra és irresponsable i un perill públic i que no queda una escletxa de sentit comú entre les seves files, per la qual cosa creu que no és digne de ser el president de tots els catalans.









Ha dit que han anat més lluny quan pensava que no podien anar més enllà després d'aplaudir a detinguts per presumpte terrorisme amb materials que podien utilitzar-se per a fabricar explosius: "Qui sap, si la Guàrdia Civil no hagués actuat, si hagués estat el plat fort d'aquest tsunami que està arrasant Catalunya".





Roldán, amb una samarreta de Cs com la resta del seu grup, ha criticat la compareixença de Torra d'aquest dijous al Parlament i també la de la nit del dimecres, en la qual ha lamentat que no donés suport als Mossos d'Esquadra --alguna cosa que sí que ha fet aquest dijous-- i parlés d'infiltrats i provocadors, quan Torra "porta anys alimentant l'odi".





MIQUEL ICETA (PSC)





El líder del PSC al Parlament, Miquel Iceta, ha reclamat a Torra que dimiteixi i convoqui eleccions després d'advertir-li que "l'autogovern català torna a estar en risc, com a la fi de 2017", si segueix a les seves mans.





"Deixi que un altre es posi al capdavant del Govern, algú que posi la convivència per sobre de la independència, que garanteixi els drets de tots i defensi l'autogovern per sobre d'una quimera il·legal", ha subratllat en la Cambra en resposta a la intervenció de Torra després de la sentència el dilluns del Tribunal Suprem (TS) als líders independentistes.









Després de reivindicar que els catalans viuen en democràcia, ha remarcat que la sentència ha d'acatar-se, especialment des de les institucions, encara que es discrepi d'ella: "No té cap sentit enfrontar la legitimitat del poder judicial amb el caràcter representatiu de les institucions".





També ha retret que Torra insisteixi a tornar a exercir el dret a l'autodeterminació, i li ha avisat de "si es fa el mateix, el resultat serà el mateix, però amb una societat encara més dividida".





JÉSSICA ALBIACH (COMUNS)





La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha titllat de "delirant i irresponsable" la resposta que el president de la Generalitat, Quim Torra, planteja a la sentència del Tribunal Suprem, per la qual cosa li ha demanat que abandoni la Presidència.





"La sensació que tenim és que no hi ha ningú al volant. Aquest país va sense horitzó i sense rumb. No està treballant. Li demanem que ho deixi. No podem seguir així. Ha de ser honest i reconèixer que prefereix ser activista que president", ha instat a Torra.









Considera que, en aquests últims dies, en els quals s'han produït disturbis en les protestes contra la sentència, Torra "ha fet una absoluta deixadesa de funcions en els moments més complicats", i ha afirmat que només parla per als ciutadans independentistes.