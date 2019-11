El Parlament rebutja reprovar Buch

El Parlament ha rebutjat aquest dimarts reprovar la gestió del conseller d'Interior, Miquel Buch, al capdavant dels Mossos d'Esquadra davant els aldarulls que es van produir després de la sentència de Tribunal Suprem (TS) als presos independentistes, i ha instat a la Generalitat a exigir que les forces i cossos de seguretat de l'Estat no utilitzin bales de goma a Catalunya.





Es tracta de dos punts d'una moció presentada pel diputat de CatECP Marc Parés, que ha criticat les "escenes de brutalitat policial" viscudes en diversos municipis catalans i ha acusat Buch de ser el responsable polític que s'utilitzaran bales de goma i d'agressions a periodistes, entre d'altres qüestions.









Els comuns, la CUP, la diputada d'ERC Rut Ribas i el de PSC-Units Carles Castillo han votat a favor de reprovar Buch; JxCat i la resta de diputats republicans i socialistes ho han fet en contra, i Cs, PP i els dos diputats de Demòcrates adscrits a el grup d'ERC, Antoni Catellà i Titón Laïlla, s'han abstingut.





JxCat i ERC també han sumat forces per exigir a el Govern central que les forces i cossos de seguretat de l'Estat, en cas d'actuar a Catalunya sota la coordinació dels Mossos d'Esquadra, adaptin les seves tècniques i protocols per garantir l'ordre públic als que utilitza la policia catalana, i en conseqüència no utilitzin bales de goma.





DEPURAR RESPONSABILITATS





A més, ha prosperat investigar i depurar responsabilitats "en tots i cadascun dels incidents en què hi hagi algun indici d'ús antireglamentari" dels materials i tècniques antiavalots i en què s'hagi pogut realitzar un ús desproporcionat de la força.





També es demana investigar els casos en què hi hagi hagut algun tipus de connivència d'algun agent dels mossos amb empreses que ofereixen serveis de desallotjament extrajudicial i amb grups feixistes organitzats, "i més concretament els que el 17 d'octubre es van concentrar a la plaça Artós de Barcelona".





Per unanimitat ha prosperat demanar a la Generalitat que es garanteixi que els periodistes identificats puguin treballar de forma segura amb l'objectiu de preservar el dret a la informació dels mitjans de comunicació.