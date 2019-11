La Fiscalia es querella contra Buch per posar un escorta de Mossos a Puigdemont

La Fiscalia Superior de Catalunya s'ha querellat contra el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, per posar el sergent dels Mossos d'Esquadra Lluís Escolà, com a escorta a Bèlgica de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, a què el Tribunal Suprem processar per l'1-O i va declarar en rebel·lia.





La querella criminal al·lega un presumpte delicte de prevaricació administrativa i de malversació de cabals públics contra Buch i el mateix Escolà.





Per això, el fiscal obre diligències d'investigació, demana prendre declaració als dos querellats, i demana una fiança de 70.283 euros.