Entrevisten 17 mossos per a la nova unitat de seguretat de Torra

Un total de 17 Mossos d'Esquadra han estat citats per a realitzar entrevistes personals per a la nova unitat de protecció del president de la Generalitat, Quim Torra.









Es tracta de l'Àrea de Seguretat Institucional, que no depèn directament de Mossos sinó de la Presidència de la Generalitat.





Els sindicats de la policia autonòmica han criticat que aquesta unitat és paral·lela a les tasques d'escorta, mentre que l'oposició considera que es tracta d'una espècie de "guàrdia pretoriana" per Torra així com per a l'expresident Carles Puigcemont.





Les entrevistes de realitzen aquesta setmana a la Direcció General de la Policia de la Generalitat i, entre els aspirants, figuren membres de les unitats antiavalots (Brimo i ARRO) i d'intervenció (GEI, com els GEO de la Policia Nacional).