Gerro d'aigua freda d'ERC al pacte entre PSOE i Podem

La portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat que la seva formació part del 'no' a la investidura del presidenciable Pedro Sánchez, però ha afegit que, si el candidat del PSOE vol que els republicans reconsiderin el seu posicionament, ha de tornar a apostar pel diàleg i reconèixer que el problema a Catalunya no és intern i de convivència, sinó polític i amb la resta d'Espanya.





"Ha de seure i parlar. Entendre que aquí hi ha un conflicte polític que requereix d'una solució democràtica i política. Si volen alguna cosa de nosaltres han de seure i parlar, i, si no, no hi ha res a fer", ha expressat en declaracions als periodistes aquest dimarts als passadissos de Parlament, en què ha concretat que també demanen aquest gest Unides Podem.









Preguntada per si l'exercici de el dret a l'autodeterminació ha de constar en aquest diàleg que demanen amb els republicans, ha reiterat: "S'ha de reconèixer que hi ha un conflicte polític i per tant abordar democràticament i políticament, i per tant posar tota la voluntat política que fins ara no hem vist. ara mateix en les condicions en què estem és claríssim que és un 'no'".





Els republicans, que es van abstenir en l'últim debat d'investidura de Sánchez consideren que la situació ha canviat i recorden que al juliol ja van advertir que en el "escenari postsentència (de l'1-O) seria molt més difícil".





A això s'afegeix que consideren que Sánchez ha "aplaudit la sentència del Suprem contra els líders independentistes, ha negat reiteradament el diàleg amb la Generalitat, i en campanya proposava mesures en contra de l'educació a Catalunya, dels mitjans de comunicació catalans i incloure en el Codi Penal la convocatòria d'un referèndum, a més de noves amenaces de 155".





EL DOCUMENT





Tampoc ajuda que en el preacord que han presentat aquest mateix dimarts Sánchez i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, s'incloguin punts com el número nou, que fa referència a "garantir la convivència a Catalunya".





"El Govern d'Espanya tindrà com a prioritat garantir la convivència a Catalunya i la normalització de la vida política. Amb aquesta fi, es fomentarà el diàleg a Catalunya, buscant fórmules d'entesa i trobada, sempre dins de la Constitució. També s'enfortirà l'Estat de les autonomies per assegurar la prestació adequada dels drets i serveis de la seva competència. Garantirem la igualtat entre tots els espanyols", diu el punt.





Aquest apartat fa referència a una proposta compartida per les formacions signants del preacord: que primer de tot, hi ha d'haver un acord entre els catalans; i, a més, el document se subratlla que tota solució ha de tenir cabuda en la Constitució.





La portaveu republicana ha explicat que no han mantingut contactes ni amb membres del PSOE ni de Unides Podem i que no tenia constància que aquest preacord anava a produir-se.





A més, s'ha mostrat crítica amb la repetició electoral i el cost polític que al seu judici s'ha produït, que és un enfortiment de l'extrema dreta i que atribueix a Sánchez.