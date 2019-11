Segarra ordena a la Fiscalia catalana investigar per desobediència a la Mesa de Parlament

La Fiscalia General de l'Estat ha ordenat aquest dimarts a la Fiscalia catalana que obri una investigació per desobediència a l'actuació de la Mesa de Parlament català per la tramitació de la moció de la CUP sobre l'autodeterminació.





En un comunicat, la Fiscalia General de l'Estat que dirigeix María José Segarra ha informat que ha instat la incoació de diligències d'investigació "per tal de valorar la possible transcendència penal" de les decisions adoptades per la Mesa de Parlament durant les últimes setmanes i fins al dia d'avui, en el context dels incidents d'execució de les sentències de Tribunal Constitucional sobre les mateixes.





Aquest anunci es produeix després que el tribunal de garanties hagi realitzat fins a quatre advertències al president de Parlament català, Roger Torrent, per al compliment de la llei.





Aquest mateix dimarts, el Ple del TC ha suspès els acords que van permetre la tramitació de la moció de la CUP que demana que la Cambra reiteri "la seva voluntat d'exercir de forma concreta el dret a l'autodeterminació i de respectar la voluntat del poble català".













No obstant això, tot i haver avançat la seva hora de reunió, no ha pogut evitar que a aquesta mateixa hora s'estigués realitzant la votació de la iniciativa a la cambra autonòmica, on ha resultat aprovada amb els vots de JxCat, ERC i la CUP i l'abstenció dels comuns.





Concretament, el tribunal de garanties ha acordat per unanimitat admetre a tràmit l'incident d'execució de sentència presentat pel Govern d'Espanya contra els acords de la Mesa de Parlament de Catalunya de 29 d'octubre i 5 de novembre de 2019 i ha suspès la seva vigència.





La Mesa de Parlament va tramitar aquesta moció el 29 d'octubre tot i les advertències de TC en les últimes setmanes, en què ha avisat de la responsabilitat penal en què poden incórrer en tramitar propostes contràries a les resolucions de tribunal, com les que fan referència a l'autodeterminació.





REBUTJAR LES RECONSIDERACIONS DE PSC, CS i PP





L'acord del 29 d'octubre suposava admetre una moció de la CUP i al s'expressa la "voluntat d'exercir de forma concreta el dret a l'autodeterminació i de respectar la voluntat del poble català".





En l'Acord de 5 de novembre de 2019 rebutgen les sol·licituds de reconsideració presentades pels Grups Parlamentaris Socialistes i Units per Avancar i Ciutadans i el Subgrup Parlamentari Popular. El Govern assenyalava en els seus recursos que els dos acords contravenen directrius anteriors de TC.





D'altra banda, i també a petició de Govern, el TC s'acorda notificar personalment al president de Parlament, Roger Torrent i Ramió; al secretari general Xavier Muro i Bas; i als membres de la Mesa Josep Costa i Rosselló, Joan García González, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez i Adriana Delgado i Herreros".





A tots "se'ls adverteix de la seva obligació d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada, advertint de les eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en què poguessin incórrer".





El Tribunal també requereix a Parlament de Catalunya que, en un termini de tres dies, remeti l'acta de la sessió de la Mesa de 29 d'octubre així com els informes i documents relatius a l'esmentat Acord.





També haurà d'enviar l'acta de la Mesa del 5 de novembre juntament amb els informes, si n'hi ha, i la resolució sobre la sol·licitud de reconsideració formulada pels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar i el Subgrup Parlamentari Popular. Una vegada que el Tribunal rebi els documents sol·licitats, ha de traslladar els mateixos al ministeri fiscal i als al Parlament de Catalunya perquè formulin les al·legacions que estimin procedents.