El PSC vol convèncer ERC del sí a Sánchez

El PSC vol convèncer ERC que doni el sí a Pedro Sánchez com a president de Govern de coalició liderat per PSOE i Unides Podem i, per això, estaria disposat a facilitar als republicans la Presidència de la Generalitat en els pròxims comicis catalans.









Fonts coneixedores de les negociacions assenyalen que des de les files socialistes han mantingut reunions i converses tant a Madrid com a Barcelona amb aquest objectiu.





La proposta és que els de Miquel Iceta aproximin posicions amb el partit de Gabriel Rufián.





ERC pot forçar la convocatòria d'eleccions anticipades a Catalunya, els resultats podrien ser similars als anteriors, amb majoria d'ERC i PSC, seguits dels comuns (Podem) d'Ada Colau.





D'aquesta manera, s'exclouria els independentistes d'JxCAT i de la CUP, mentre que seria possible reeditar el tripartit català d'ERC, PSC i comuns.