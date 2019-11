El PSOE consulta a la militància l'acord de govern amb Unides Podem

El PSOE consultarà a la seva militància l'acord assolit amb Unides Podem per conformar un Govern progressista de coalició, ha anunciat aquest dimecres el partit.









La consulta, la primera a nivell nacional que organitza l'actual direcció de el partit, es durà a terme el dissabte 23 de novembre i es convocarà oficialment aquest dilluns que ve, quan així ho decideixi formalment l'Executiva Federal.





Tant els Estatuts Federals de el Partit Socialista com el reglament que els desenvolupa obliguen a consultar a la militància els acords a què arribi el PSOE amb altres formacions per compartir el Govern així com aquells que suposin investir president el candidat d'un altre partit. Les normes estableixen que l'opinió dels militants serà vinculant.





El calendari per a l'organització d'aquesta consulta, pendent encara d'aprovació per l'Executiva Federal, assenyala que el cens es tancarà el mateix dia en què es convoqui oficialment la consulta.





Del 19 al 22 de novembre el partit podrà desplegar una campanya informativa sobre la mateixa, mentre que del 14 a les 20 hores del 21 de novembre els militants que vulguin participar podran inscriure a través d'Internet.





Per votar on line s'habilitaran els dies 22 i 23 de novembre, mentre que el vot presencial podrà fer-se només el dia 23. A partir d'aquest mateix dia es proclamaran els resultats provisionals, ha detallat el PSOE en un comunicat.





Les consultes a la militància sobre els acords de Govern va ser un compromís introduït per Pedro Sánchez al 39 Congrés després de la seva victòria a les primàries que li van tornar a la Secretaria General de el partit. No obstant això, fins ara no s'havia realitzat cap a nivell nacional, un fet que li va retreure al líder el secretari de Transparència i Democràcia Participativa, Odón Elorza, en l'última reunió de l'Executiva dilluns passat.