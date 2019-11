Casado sobre el pacte Sánchez-Iglesias: "Per a aquest viatge no feia falta córrer"

El president de PP, Pablo Casado, ha censurat el principi d'acord entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias a dos dies de la celebració d'eleccions generals i ha sostingut que "per a aquest viatge no feia falta córrer", criticant així la repetició dels comicis del 10 de novembre.





Casado ha lamentat que Sánchez ni li ha cridat després dels comicis de diumenge i ha dit: "Nosaltres no serem partícips d'un Govern que ell anomena progressista, és a dir, d'esquerra radical, i en connivència amb la Generalitat de Catalunya que està instal·lada en la il·legalitat. Nosaltres estarem a l'altura de les circumstàncies".





Per Casado, el PSOE prefereix la "radicalitat" de l'esquerra ants que arribar a "acords d'Estat" amb el PP: "El nostre projecte és incompatible amb el programa de Sánchez".





"Si Sánchez està en disposició de formar Govern és perquè la nostra proposat d'Espanya Suma no va tirar endavant. L'apel·lació que vam fer a no dividir el vot es torna a complir. Només hi haurà una alternativa si ens unim", ha remarcat.









El president popular ha considerat que el principi d'acord és "molt preocupant" i ha promès representar "una alternativa de futur allunyat dels extremismes, els independentistes i els radicals de Podem".