El Parlament rebutja que Torra comparegui per explicar la presumpta vinculació amb els CDR

El Parlament ha rebutjat aquest dimecres que el president de la Generalitat, Quim Torra, comparegui a la Cambra per explicar les informacions que el vinculen amb un possible pla per ocupar el Parlament dels membres dels CDR detinguts per presumpte terrorisme.





En el ple de Parlament s'han votat a quatre peticions de compareixença per aquest motiu, cadascuna per la seva pròpia argumentació --una de Cs, una de PSC, una dels comuns i una altra del PP-- i totes elles han estat rebutjades.





Les del Cs i PP han estat rebutjades per JxCat, ERC, la CUP i els comuns, mentre que la del PSC i la del grup capitanejat per Jéssica Albiach no han prosperat per l'oposició sol dels tres grups independentistes que té majoria a la Cambra , en un debat de què Torra s'ha absentat, cosa que han retret els grups que impulsaven les compareixences.









RAONS PER COMPARÈIXER





Lorena Roldán (Cs) ha recordat que, com a diputada, té dret a preguntar a Torra per aquest assumpte a la Cambra, per la gravetat dels fets que ha revelat el sumari i perquè "Torra no només no ho condemna, sinó que té el morro d'anar a tallar carreteres en cotxe oficial, sense un mínim de pudor".





El socialista Ferran Pedret ha demanat prudència, respecte a la presumpció d'innocència tant dels detinguts com de Torra però, "davant la gravetat de les informacions", ha demanat al president explicar-se a la Cambra i li ha retret la seva falta de prudència quan es referir als detinguts com 'ciutadans compromesos amb la seva societat'.





Des de la bancada dels comuns, Susana Segovia, també ha demanat respectar la presumpció d'innocència i ha alertat de la "més que probable indefensió dels detinguts", però ha demanat a Torra aclarir tot dubte en una compareixença i ha exigit a les forces independentistes no entendre que són l'enemic per demanar-la.





El popular Santi Rodríguez ha acusat d'ambigu a Torra en referir-se als CDR a què demana que desmenteixi o expliqui aquesta presumpta vinculació, ha recordat que ha mostrat des del principi una sintonia amb ells i ha alertat: "Els CDR defensen 'independència o barbàrie'. El president també ho fa quan els defensa. i jo avís: Cria corbs i et trauran els ulls".





RAONS PER NO FER-HO





Eduard Pujol (JxCat) ha criticat els grups que demanaven la compareixença perquè considera que no estan respectant a les institucions catalanes, ha afirmat que Torra és un president íntegre que ha repetit que "de violència res de res, que independència sí, però en les urnes", i que la seva compareixença seria alimentar una mentida, en les seves paraules.





El diputat d'ERC Ernest Maragall els ha acusat d'abusar del dret de control parlamentari al president, ha insistit que l'independentisme no és violent i ha assegurat que amb els CDR es busca que a aquell que "llança una pedra prou gran per dir que és terrorisme", pel que ha plantejat que comparegui el ministre del Interior, Fernando Grande-Marlaska.





La 'cupaire' Maria Sirvent ha demanat la immediata llibertat dels detinguts, ha assegurat que no s'ha garantit el seu dret a defensa i ha celebrat les mobilitzacions: "No pararem fins que siguin lliures i animem a tots a participar-hi".