El nou Govern pren forma: el PSOE es reserva els ministeris d'Estat i lliura a Podem l'agenda social

Després del preacord de Govern rubricat per Pedro Sánchez i Pablo Iglesias dimarts passat, els equips negociadors de les dues formacions estan tancant els noms que formaran part de el futur Executiu. Tot i que aquests no es donaran a conèixer abans de la sessió d'investidura per no despertar recels ni possibles vetos, algunes claus estan començant a transcendir.





De moment, el que s'ha abordat entre PSOE i Podem no són tant els ministrables que ocuparan cadascuna de les carteres, sinó l'estructura de poder que tots dos partits es repartiran. I en aquest repartiment, es prefiguren dos sectors: d'una banda, els departaments d'Estat --Defensa, Interior, Exteriors i Justícia--, dels quals el PSOE no vol renunciar a cap; per altra banda, les carteres amb més pes social, com Educació o Sanitat, que els socialistes estan disposats a lliurar a la formació estatge.





Qüestió a part són els pilars de la política econòmica --Hisenda i Economia--, en els quals podria donar-se un funcionament mixt: primers espases socialistes com ministres, secretaris d'Estat morats en el segon lloc de l'escalafó.





En qualsevol cas, ni PSOE ni Podem volen agafar-se els dits llançant globus sonda sobre possibles ministres. Això només afavoriria un enrariment de l'ambient d'acord, ja que seria fàcil analitzar l'historial de cada candidat abans de la investidura tant en un sentit favorable com desfavorable.





L'opció triada consisteix a presentar davant la societat un acord que desembussi la paràlisi política i deixar els detalls per a més endavant. D'aquí que fins que no passi la investidura, la data no es produirà fins a finals de desembre, no sembla que puguin albirar amb credibilitat els homes i dones que formaran part de el nou Govern progressista.