Diverses dones declaren que 'El Chicle' les va assetjar

La segona jornada de declaracions del judici per l'assassinat de Diana Quer ha permès escoltar aquest dimecres el relat de diverses dones que, en diferents moments, han narrat haver estat víctimes de "assetjament" o intent d'agressió per part d'El Chicle, del qual un amic ha contat que usava el robatori de gasoil com a "excusa" per a "sortir a buscar" a noies joves, especialment "brunes, de cabells llargs i primes", en discoteques, clubs d'alternació i fins i tot instituts.





