ONCE Catalunya escull els Premis Solidaris de 2019

Els Premis Solidaris ONCE Catalunya tenen la finalitat de reconèixer i premiar aquelles persones, entitats, institucions, projectes i mitjans de comunicació i administracions que realitzen una labor solidària en el seu entorn d'influència i procuren la inclusió social de tots els ciutadans, la normalització i l'autonomia personal, l'accessibilitat universal i la vida independent. Els premiats destaquen per la seva sensibilitat social, la seva llarga trajectòria i la seva dedicació en pro dels drets socials dels més desafavorits.





Els premiats rebran l’obra escultòrica SOLIDARIS, en un acte públic que tindrà lloc dijous 28 de novembre a les 18.30 a l’Auditori ONCE Catalunya (Gran Via, 400, de Barcelona).









Els guardonats dels Premis Solidaris ONCE Catalunya 2019 són:





- A la Institució, Organització, Entitat o ONG:





Associació AREMI





- Al mitjà o projecte de comunicació:





TV3: ‘Viure la sordceguesa amb 12 anys’





- A la Persona Física:





Enric Morist, coordinador de Creu Roja Catalunya





- A l'Empresa:





Suara Cooperativa





- A l'Administració Pública:





Ajuntament de Castellfollit de la Roca





“Aquests guardons premien la solidaritat que tenim la sort de rebre a diari a Catalunya i que ens permet fer la nostra tasca social. Els Premis Solidaris ONCE donen visibilitat a persones i iniciatives, que moltes vegades són invisibles, i ens agradaria que tothom sabés de les seves lluites i superacions quotidianes perquè s’ho mereixen. Fan una feina diària, callada i tenaç i demostren que amb esforç i constància hi ha realitats que es poden canviar”, assegura el president dels Premis Solidaris ONCE Catalunya i també president del Consell Territorial de l’ONCE Catalunya, David Bernardo.





Els Premis Solidaris ONCE Catalunya es celebren des del 2001. Des de llavors han estat guardonats, entre d’altres, Miquel Martí i Pol, Josep Maria Espinàs, Pere Casaldàliga, Isidre Esteve, el Pare Manel, Anna Vives, Borja Corcóstegui i les fundacions de Vicente Ferrer o Pasqual Maragall.





El jurat ha estat format enguany per David Bernardo, president del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya; Enric Botí, delegat territorial d’ONCE Catalunya; Manel Eiximeno, director CRE ONCE Barcelona; Eugenio Prieto, conseller general de l'ONCE; Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social; Antonio Guillén, president del COCARMI; Francesc Iglesies, secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; i representants de mitjans de comunicació.