ONCE i Telefónica creen un nou terminal per facilitar la venda a 19.000 venedors de l'organització

Telefónica i l'ONCE han signat un acord per proporcionar 21.400 terminals (TPV) dissenyats a mida per a l'organització, qui els distribuirà a tota la seva xarxa de venedors, composta per gairebé 19.000 persones amb discapacitat a tot Espanya.





Així ho han anunciat aquest dimecres 6 de novembre les dues entitats, que ha afegit així mateix que aquesta aliança també inclou equips de substitució i serveis de manteniment sobre el terreny.





En aquest sentit, han detallat que el TPV disposarà de sistemes de conversió de text a veu, solucions de protecció especials per resistir caigudes i condicions climatològiques adverses, un escàner i lector de codi de barres més potent i incorporarà, per primer cop, una pantalla en sistema braille.





D'aquesta manera, segons han concretat, el dispositiu permetrà que gairebé tots els processos -venda de cupons, comprovació dels dècims premiats i la devolució a la seu central dels números no venuts-, fins i tot gestions del dia a dia de temes administratius, es facin de forma tàctil, el que "ajudarà a conciliar la vida familiar i laboral d'aquests treballadors i treballadores".





També s'incrementarà l'ample de banda incorporant tecnologia 4G per assegurar la cobertura des de qualsevol localitat.





"La innovació marca i marcarà la diferència en els processos productius i, a més, comptant amb un model de TPV accessible per a persones amb qualsevol discapacitat -gràcies a l'esforç conjunt amb Telefónica-seguim donant passos cap a la millora de la productivitat, de la conciliació laboral i familiar i, sobretot, de la igualtat ", ha dit el director general de l'ONCE, Ángel Sánchez.





"A Telefónica entenem que la tecnologia ha de ser la millor eina per millorar la vida de les persones i en aquest cas veiem que es compleix aquesta premissa, ja que el nou dispositiu facilitarà l'operativa dels venedors de l'ONCE, optimitzant l'accessibilitat en el seu entorn laboral a les persones amb discapacitat ", ha assenyalat el director general de Grans Clients i Territori Centre de Telefónica a Espanya, Adrián García Nevado.





Finalment, han detallat que l'acord entre l'ONCE i Telefónica tindrà una durada de cinc anys i inclou un projecte pilot amb 200 terminals l'any que ve. El desplegament definitiu dels TPV està previst per al 2021.