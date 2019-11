Lastra es reunirà dijous amb Rufián per explorar vies d'acord

La número dos del PSOE i portaveu al Congrés, Adriana Lastra, es reunirà dijous al matí a Madrid amb el portaveu d'ERC a la cambra baixa, Gabriel Rufián, han explicat fonts de la formació.





"Anem a la reunió a explicar al PSOE que de moment tenen el nostre 'no' i que les circumstàncies han canviat des del juliol", quan els republicans es van abstenir en la investidura del president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, que no va prosperar.









ERC ja ha manifestat que parteix d'un 'no' a la investidura de Sánchez perquè no comparteix els anuncis llançats en campanya pel president en funcions --recuperar el referèndum com a delicte al Codi Penal i mesures sobre l'educació i els mitjans catalans--.





"Han amenaçat amb el 155 a Catalunya, han amenaçat a l'escola i els mitjans de comunicació públics i volen introduir en el Codi Penal la penalització per fer un referèndum" sostenen les mateixes fonts.





Tampoc ha ajudat que en el preacord que van presentar dimarts Sánchez i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, s'incloguin punts com el número nou, que fa referència a "garantir la convivència a Catalunya".





"El Govern d'Espanya tindrà com a prioritat garantir la convivència a Catalunya i la normalització de la vida política. Amb aquesta fi, es fomentarà el diàleg a Catalunya, buscant fórmules d'entesa i trobada, sempre dins de la Constitució. També s'enfortirà l'Estat de les autonomies per assegurar la prestació adequada dels drets i serveis de la seva competència. Garantirem la igualtat entre tots els espanyols", diu el punt.





"HAURAN DE MOURE'S MOLT"





"Els explicarem que estem en conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, i que apostem per una resolució democràtica i una taula de negociació on posarem l'autodeterminació i l'amnistia", assenyalen les fonts republicanes que asseguren que, a partir d'aquí, estan disposats a escoltar al que Lastra hagi de dir-los.





Amb tot, subratllen que la seva posició inicial és el 'no' a Sánchez, i que si volen que ERC es replantegi el seu posicionament "hauran de moure molt".