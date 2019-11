Grups de manifestants s'han atrinxerat a diversos campus universitaris de Hong Kong aquest dimecres en una nova jornada de protestes contra el Govern de Carrie Lam, al qual demanen una obertura democràtica més gran.





Els manifestants, la majoria estudiants, han aixecat barricades i apilat menjar i armes de fabricació casolana, mentre que grups d'encaputxats han provocat el caos en el transport i als comerços.

MÉS INFORMACIÓ Brutal apunyalament d'un líder oficialista a Hong Kong





La Policia ha acusat els manifestants atrinxerats a la Universitat Xinesa de Hong Kong (CUHK) de convertir el campus en "una fàbrica d'armes", en concret, de còctels molotov.









"Se suposa que una universitat és el camp de cultiu dels líders del futur, però s'ha convertit en un camp de batalla per a vàndals i criminals", ha dit el portaveu policial Tse Chun-Chung en declaracions a la premsa.





A l'hora de l'esmorzar, uns mil manifestants s'han concentrat al districte financer. A la nit, la policia ha fet servir vehicles blindats i bales de goma per dispersar els que bloquejaven el trànsit. A l'altura de l'edifici de la borsa, els agents han carregat contra alguns manifestants.





En aquest context, les autoritats educatives de Hong Kong han anunciat que tots els collegis romandran tancats el dijous. Algunes universitats també han anunciat que oferiran classes en línia perquè els alumnes no hagin de traslladar-se fins als campus ocupats.





"És molt dolorós veure la meva ciutat així, veure com d'enfadat està tothom", ha dit Alexandra, una executiva de 42 anys. "Tots volem tornar a la normalitat però com podrà aconseguir-ho el Govern si no escolta el que els hongkoneses estan demanant?", ha plantejat.





Les protestes a Hong Kong van començar el passat mes de juny contra una polèmica llei d'extradició a la Xinesa continental. Tot i que el Govern hi ha renunciat, les manifestacions han continuat amb més demandes, inclòs el sufragi universal.





Més de 4.000 persones han estat detingudes durant aquests mesos. Només aquesta setmana, hi ha hagut 142 arrestats i 81 ferits, inclòs un nadó de deu mesos. El mitjà oficial 'China Daily' ha condemnat una violència que considera fruit d'una "rebellió d'hormones".