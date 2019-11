CDR tallen per segona nit consecutiva els accessos a Barcelona

Grups de persones convocades per CDR per protestar contra la sentència de l'1-O han tallat la nit d'aquest dimecres l'avinguda Diagonal a l'altura de la plaça Maria Cristina i la Gran Via amb el carrer Padilla per segona nit consecutiva, mentre que també han parat la circulació de l'avinguda Meridiana, com porten fent cada nit des de fa un mes.





La Guàrdia Urbana de Barcelona ha informat d'aquests talls, convocats a les 19.30, i que aquest dimecres també han inclòs la Ronda del Mig, a on s'han desplaçat alguns dels manifestants que estaven a la Diagonal, mentre que el tall de la Gran Via afecta la plaça de les Glòries per la manifestació, i la plaça Universitat segueix tallada per l'acampada.









CDR Barcelonès ha fet aquest dimecres la convocatòria amb el lema 'Bloquegem Barcelona', després que dimarts va convocar a una 'Sopar popular a la Diagonal.





El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que a l'entrada a Barcelona per la B-23 es fan desviaments obligatoris cap a les rondes pel tall de la Diagonal, i també es fan a la C-33 a l'altura de Montcada i Reixac (Barcelona) d'entrada a la capital catalana.





Un altre grup de manifestants ha tallat l'enllaç de la C-17 amb la C-25 a Gurb (Barcelona) en sentit nord, entre els quilòmetres 62,5 i 63 de la C-17, des de les 20.25 hores, segons Trànsit.