El PSC rebutja la proposta de tripartit amb PP i Cs a Catalunya

El president de PSC-Units al Parlament, Miquel Iceta, ha rebutjat aquest dijous unir-se "d'avui per demà" a la proposta llançada per la líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, de conformar una reunió per impulsar un pacte per a Catalunya que combati l'independentisme.













En un comunicat, ha explicat que ha rebut la proposta de Cs per correu electrònic a les 11:34 hores, i que li ha sorprès que només deu minuts després Roldán ho hagi publicitat en un tuit: "Algú pot pensar que només s'està buscant un efecte mediàtic ".





En un correu electrònic, Iceta ha contestat Roldán que una iniciativa com aquesta "no pot ser plantejada d'avui per demà sense una tasca prèvia basada en compartir anàlisi i continguts de forma operativa i discreta".





"La precipitació i la immediatesa no ajuden a que una iniciativa com aquesta arribi a bon port", ha avisat el dirigent socialista.





Malgrat estar disposat a seguir amb atenció les propostes que formuli Cs, els ha avisat que si busquen una millor col·laboració entre forces polítiques "cal procedir de diferent manera".





Per la seva banda, el president del PP català, Alejandro Fernández, ha acceptat la proposta de Roldán. En una publicació a Twitter, ha dit que serà un plaer celebrar aquesta reunió "i poder avançar a 'Catalunya Suma", la marca conjunta que els populars plantegen per unir el constitucionalisme en unes futures eleccions catalanes.





El PP català ja va plantejar a Cs concórrer junts a les eleccions generals de l'10N sota la marca 'Catalunya Suma', emulant la que aquests dos partits tenen a Navarra, però el partit taronja el va rebutjar.