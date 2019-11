Arrimadas assegura que només Cs pot derrotar a l'independentisme

La cap de llista de Cs per Barcelona a les eleccions generals, Inés Arrimadas, ha erigit a la seva formació, la mitjanit d'aquest divendres, com l'única capaç de derrotar a l'independentisme i fer fora el PSOE del Govern: "El vot al PSOE i al PP sempre ha anat a la guardiola del nacionalisme ".





Davant unes 60 persones congregades en una sala de l'Hotel Catalonia Rambles de Barcelona, ha cridat a convertir el cansament en força per acabar amb l'independentisme a Catalunya: "Sé que esteu farts, però sabeu qui no es farta? Els nacionalistes, d'adoctrinar als vostres fills, d'insultar-a TV3 i d'obrir ambaixades al món i que paguem tots ".





La també portaveu de Cs al Congrés ha defensat que els catalans no mereixen ni tenir por a Catalunya ni tenir al Quim Torra com a president de la Generalitat --al qual ha acusat de cridar a boicotejar l'aeroport i anar a tallar carreteres-- ni el PSOE en el Govern: "no ens mereixem un govern que no ens defensa i posa en el mateix sac a Cs i CDR".





La líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, ha criticat que Catalunya està vivint una situació de caos per culpa de radicals violents i ha cridat a votar a la seva formació per evitar veure a Torra donant-los les gràcies i per acabar amb la impunitat de l'independentisme: "a Catalunya ens estem jugant viure en pau i llibertat o seguir sent ostatges del separatisme radical".





BAIXAR EL VOLUM



A més, en una atenció als mitjans, Arrimadas ha criticat la repetició electoral però ha sostingut que és una oportunitat per fer fora el PSOE del Govern, frenar el "nacionalisme totalitari" de Catalunya i reformar tot Espanya.





També ha dit que es necessiten acords entre constitucionalistes per baixar el volum a l'independentisme i donar-lo a altres col·lectius: "Hem de treure-li el protagonisme a Torra ja Puigdemont i donar-lo a les famílies, als treballadors, als autònoms i als pensionistes".