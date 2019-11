El poeta català Joan Margarit ha celebrat aquest dijous la concessió de el Premi Cervantes 2019, i ha dit: "El premi permet que la poesia com a eina de consol arribi a més gent".





En declaracions, Margarit ha dit que els premis tenen un claríssim interès per a la seva poesia: "La poesia és una eina de consol fonamentalment".





"Si un poema no pot consolar una persona en una situació difícil és que no val res com poema", ha afegit el poeta, que ha considerat que el premi fa que pugui consolar més gent, perquè l'eina de consol arriba a més gent.









El poeta ha rebut la notícia de el premi mentre menjava: "Dóna la casualitat que estic sol a casa avui", ha afegit Margarit, que després de la conversa ha seguit menjant abans que se li refredés al plat, ha dit.





ALTRES POETES





Sobre la poesia, ha dit que és una estupidesa pensar que els poetes escriuen per a si mateixos: "A mi em consola la poesia dels altres poetes", ha agregat.





Ha destacat que aquest gènere no és la germana pobra de la literatura, i ha dit que la poesia no és tan fàcil com la prosa: "Segurament la poesia té més a veure amb la música que amb la literatura", i ha afegit que la trajectòria se li acaba perquè té 81 anys.





RECONEIXEMENT





El poeta de Sant Just Desvern (Barcelona) ha estat guardonat amb el Premi Cervantes 2019, reconeixement que atorga cada any el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i que està dotat amb 125.000 euros.





Així ho ha anunciat el ministre de Cultura i Esport, José Guirao, en un acte celebrat a la Secretaria d'Estat de Cultura; el Cervantes, considerat el Premi Nobel de les lletres castellanes, va guardonar el passat any a la poeta uruguaiana Ida Vitale.