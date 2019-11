Els estibadors convoquen aturades als ports entre el 25 i 30 de novembre

Els estibadors han convocat una jornada de vaga el proper 25 de novembre i aturades parcials entre els dies 26 i 30 per demanar que els convenis col·lectius dels ports s'adaptin abans de final d'any a la nova normativa derivada de la reforma del sector aprovada en 2017, segons ha informat La Coordinadora, el principal sindicat del gremi.





El sindicat assegura que, en cas que no s'adaptin els convenis abans de final d'any, passaran a ser nuls i "la professió de l'estiba quedarà en uns llimbs legals sense cap garantia per als treballadors".





La Coordinadora atribueix a "la falta de voluntat negociadora i l'actitud de bloqueig" de la patronal el retard en l'adaptació dels convenis, malgrat que, segons asseguren, els ministeris de Treball i de Foment van nomenar presidents de la comissió negociadora a experts en matèria laboral i de competència.





Per això, i davant la proximitat de la fi de l'any, la formació que dirigeix Antolín Goya ha convocat vaga per al dilluns 25 de novembre, si bé s'estendrà des de les 8.00 hores d'aquest dia fins a l'8.00 hores de dimarts dia 26.









Aquesta vaga de 24 hores s'encadenarà amb les aturades d'una hora altern que duran a terme de forma continuada des del 26 de novembre i fins al dia 30 d'aquest mes.





Així, en aquestes jornades, els estibadors pararan una hora i treballessin la següent, per tornar a parar l'hora següent, i així successivament.





En aquest sentit, La Coordinadora indica que les aturades en hores alternatives impedeixen que hi hagi "cessació dels serveis i que es vegin afectades les mercaderies peribles, les perilloses, les que cobreixin necessitats estratègiques, o el normal proveïment de la població i el desenvolupament de l'activitat econòmica".





Per això, el sindicat considera que la convocatòria no requereix de serveis mínims, ja que tampoc es veurà afectat el trànsit de passatgers en vaixells de línies regulars.





ATURADES DE NOU DOS ANYS DESPRÉS





Els estibadors criden de nou a aturades en els ports, per on entren i surten el gruix de les mercaderies de país, dos anys després dels que van dur a terme en la primera meitat de 2017, quan el Govern va emprendre la reforma del sector per adequar-lo a la legislació europea i sortejar una multa de la UE.





Aquesta reforma es va completar definitivament el passat mes d'abril, quan l'actual Govern en funcions va aconseguir convalidar a la Diputació Permanent de Congrés el Reial Decret Llei que desenvolupa normativament la reconversió aprovada el 2017.





Aquest Reial decret llei permet a més activar la línia de mesures i ajudes públiques que l'anterior Govern va pactar amb el sector per esmorteir els efectes de la reestructuració en l'ocupació.





Entre aquestes mesures figuren ajudes de 120 milions d'euros per a prejubilacions i baixes voluntàries que es registrin a la plantilla d'uns 6.150 estibadors dels ports, la garantia de subrogació del col·lectiu davant la desaparició de les societats de gestió de treballadors portuaris (SAGEP) per la reforma, la possibilitat que les empreses de treball temporal perquè puguin donar servei en els centres portuaris d'ocupació (CEP) que substitueixen les sageps i l'articulació del contracte d'aprenentatge per formar nous estibadors per tal de facilitar així el accés a la professió.