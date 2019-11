L'Audiència Nacional suma els talls en carreteres a la causa contra el Tsunami Democràtic

Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han remès a la Fiscalia de l'Audiència Nacional (AN) els talls a l'AP-7 convocats entre dilluns i dimecres per Tsunami Democràtic, a més del frustrat sabotatge d'ahir contra l'AVE a Bàscara (Girona) on va ser identificat un cotxe propietat de la filla del president de la Generalitat, Quim Torra, segons han informat fonts policials.





En les diligències s'ha incorporat el frustrat sabotatge d'aquest dimarts contra l'AVE a Girona per diversos activistes dels CDR, on va ser identificat pels Mossos un cotxe propietat de la filla del president de la Generalitat, Quim Torra, en què viatjaven dues persones, un home i una dona.





Els comandaments dels Mossos, Policia i Guàrdia Civil comparteixen l'actuació policial en un centre de coordinació (CECOR) des de l'inici de les protestes independentistes un cop que el 14 d'octubre es va fer pública la sentència de Tribunal Suprem contra els líders del 'procés'.





Quatre dies després, l'Audiència Nacional va obrir una investigació per delicte de terrorisme contra Tsunami Democràtic. El jutge Manuel García Castellón va ordenar que es tanqués les pàgines web i perfils en xarxes socials, obrint una nova línia d'investigació a la ja iniciada contra nou membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) detinguts amb precursors d'explosius i plans de realitzar diversos sabotatges.









Fonts jurídiques expliquen que la causa que se segueix a l'Audiència Nacional no es centra tant en les protestes violentes en si com en l'organització de les mateixes, de manera que l'objectiu no és assumir les investigacions obertes contra els més de dos-cents detinguts que han deixat les mobilitzacions 'post sentència', sinó seguir indagant en la possible existència d'una estructura que les dirigeix.





Coincidint amb el seu naixement, Tsunami Democràtic va ser 'saludat' per diferents dirigents polítics independentistes, entre ells l'expresident català fugit a Bèlgica Carles Puigdemont i el seu successor, Quim Torra. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va dir quan es van iniciar les protestes que els incidents violents a Catalunya estaven "protagonitzats per grups minoritaris molt organitzats, amb un comandament i una estratègia evident".





POSSIBLE DELICTE DE TERRORISME: "INDEPENDÈNCIA O BARBÀRIE"





Segons fonts policials, el comunicat difós ahir pels CDR reforça la tesi que les accions després de les eleccions generals del 10-N es poden investigar judicialment com un delicte de terrorisme.





En el seu compte de Twitter, els CDR es van felicitar aquest dimecres de les accions de protesta dels últims dies i de les pèrdues econòmiques generades amb el bloqueig d'accessos i de mercaderies procedents d'Europa, i asseguraven que el caos seguirà, amb una amenaça: "Independència o barbàrie", dins d'un "nou cicle d'accions de la revolta popular".





Entre les diligències remeses a l'Audiència Nacional s'inclou l'actuació d'ahir dels Mossos en què es va frustrar una acció dels CDR contra l'AVE a Girona, concretament al seu pas pel municipi de Bàscara. Els Mossos, segons fonts coneixedores de l'operatiu, van identificar a la tarda el cotxe d'una de les filles del president de la Generalitat, Quim Torra.





Les citades fonts afegeixen que el cotxe de la marca Chevrolet està a nom de la filla de Torra i que en el vehicle hi anaven dos joves, home i dona. Els policies no van poder aturar el cotxe, per la qual cosa no van aconseguir veure qui el conduïa, però la placa de la matrícula corresponia a una de les filles de Torra. La dona de president també va participar en el primer acte de Tsunami, el de l'aeroport del Prat.





Els Mossos van identificar a Bàscara durant la tarda a activistes del nou grup independentista 'Segona Onada' després informacions rebudes pel cos que "es pretenia ocupar les vies" de tren de l'AVE, que durant la tarda va ser tallat preventivament.





La policia catalana va acudir al lloc per comprovar si es produïa aquesta suposada ocupació, amb dues furgonetes de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i l'Àrea de Brigada Mòbil (BRIMO), i en el lloc van identificar a persones i vehicles. La plataforma 'Segona Onada', que havia anunciat una convocatòria per a aquest dimecres, va compartir la notícia de les identificacions en Telegram, on va expressar: "Totes estem bé! #Seguimos".





'Segona Onada' anunciar aquest dimecres la seva intenció de continuar amb les mobilitzacions contra la sentència de l'1-O "pressionant" l'AP-7, i especialment a les comarques de Girona.