El jutge belga ajorna la vista de Comín i Puig al 16 de desembre per unificar-la amb la de Puigdemont

El jutge belga que examina l'euroordre contra els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, que han comparegut aquest divendres davant els jutjats, ha decidit ajornar la vista al 16 de desembre per fer-la coincidir amb la del expresident de la Generalitat Carles Puidemont.





D'aquesta manera, les tres euroordres s'unifiquen en una sola, que és el que volia la Defensa dels exconsellers.





Els exconsellers han hagut de comparèixer per sobre les ordres europees de detenció i lliurament dictades contra ells pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.













El magistrat reclama el lliurament de Comín pels delictes de sedició i malversació, mentre que a Puig només per malversació.





A partir d'ara, convergiran els calendaris per a la presentació d'allegacions i conclusions dels tres casos i podran comparèixer els tres reclamats per la Justícia espanyola en la mateixa audiència oral, el dia 16 de desembre, encara que el jutge dictarà finalment tres sentències diferents.





El jutge de la Cambra del Consell de Brussel·les (Tribunal de primera instància) que examinarà les tres euroordres és el mateix magistrat que es va encarregar de les primeres ordres europees de detenció i lliurament dictades el 2017 contra els tres polítics independentistes.





A la seva sortida de la vista, que ha durat menys d'una hora, Puig i Comín han explicat que ha estat una audiència tranquil·la, en la qual no esperaven decisions més enllà de l'ajornament per a unificar-lo amb el de Puigdemont i que ha permès fixar el calendari per a l'intercanvi d'arguments per procediment escrit.





Així, els advocats de Puigdemont, Comín i Puig presentaran les seves al·legacions el pròxim 25 de novembre, la Fiscalia de Brussel·les presentarà els seus arguments escrits el 5 de desembre i la defensa dels polítics catalans tindrà una altra oportunitat per a contraargumentar amb les seves conclusions el 12 de desembre, a penes quatre dies abans de la vista.