Empreses de l'Ibex es distancien d'Albert Rivera

El fracàs electoral de Ciutadans a les eleccions generals de el 10 de novembre s'ha vist per diverses empreses de l'Ibex com quelcom que era d'esperar perquè, segons la seva opinió, Albert Rivera es movia més per interessos personals que per l'estabilitat econòmica de país.









Alguns empresaris han arribat a dir que s'alegren de el resultat de Cs perquè Rivera no atenia a les seves advertències de tipus econòmic.





Després de l'estiu, algunes de les grans companyies espanyoles començaven a defensar la necessitat de repetir eleccions, amb l'argument que la composició de el Congrés no assegurava l'estabilitat d'Espanya per als propers quatre anys.





Les prediccions en el món empresarial apostaven més per un augment del PSOE i una caiguda de Podem, mentre que després del 10-N es va veure com les dues formacions perdien escons.





Ara, la preocupació empresarial se centra en com va a afectar el nou govern de coalició de PSOE i Unides Podem en un context internacional més negatiu que positiu.





Les principals dubtes figuren en si van a apujar impostos, ja que el govern d'esquerres ha promès més polítiques socials i per a això necessitaran recursos, i si es va a derogar la reforma laboral per tornar a les condicions dels antics executius socialistes.





En el que sí coincideixen és el perfil de Rivera, de qui assenyalen que ha tingut una actitud xulesca i que presumia de no agafar el telèfon als empresaris de l'Ibex.





Per això, tot i el nou govern de coalició de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, que tampoc sembla entusiasmar-los a primera vista, els empresaris consideren que Rivera s'ha guanyat a pols el desenllaç electoral.