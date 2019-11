El jutge investiga si un presumpte desviament de subvencions va finançar a Puigdemont

El jutge que investiga la presumpta concessió fraudulenta de subvencions a fundacions properes a CDC investiga ara si també es van desviar fons per pagar despeses a l'expresident de la Generalitat Carles Puidemont un cop fugit a Waterloo (Bèlgica).









La investigació es basa en un informe de la Guàrdia Civil que assenyala que l'entorn de l'empresari Víctor Terradellas, exdirigent de CDC, hauria finançat l'activitat de Puigdemont amb diners públics.





El titular de jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, considera "molt rellevant" que Terradellas assegurés en una conversa telefònica intervinguda al juny passat que a un amic seu li havien demanat 100.000 euros per a Puigdemont. Així consta en una resolució del magistrat que data del passat mes de juliol.





La Guàrdia Civil sosté que l'exdiputat d'ERC al Congrés Joan Puig podria haver sol·licitat a Terradellas 100.000 euros per sufragar despeses de Puigdemont a Brussel·les quan estava fugit de la justícia espanyola.





Terradellas s'hauria desvinculat temporalment de les subvencions públiques, de manera que aquests fons públics podrien haver-los gestionat part del seu entorn.





Segons l'Institut Armat, Terradellas evitaria converses telefòniques que poguessin incriminar-lo en la trama de corrupció, i hauria mantingut reunions personals amb Puig, així com amb l'europarlamentari Pernando Barrenas, membre d'Ara Repúbliques i exdirigent de Batasuna; i amb Gerard Figueras, secretari general d'Esport de la Generalitat que es troba en llibertat provisional després d'haver estat detingut aquesta setmana per la mateixa causa.





VINCLES AMB RÚSSIA





Els investigadors asseguren que existeixen indicis de participació de Terradelles "en accions relacionades amb política exterior i contactes amb personalitats estrangeres per al suport de Rússia al 'procés".





De fet, segons constata el fiscal, Terradellas estava a Moscou dos dies abans del 1-O, segons les bases d'informació de vols consultades.





Cita també anotacions de Terradelles relacionades amb accions de finançament, per la qual cosa la Guàrdia Civil afirma que té "una posició privilegiada i poc visible", ja que no ocupa cap càrrec públic.





És ell l'autor d'una llista de comandaments dels Mossos d'Esquadra en la qual els classifica per ideologia, nivell de patriotisme, capacitats i procedència d'altres cossos.





INICI DEL CAS





La recerca del jutjat se centra en la concessió presumptament fraudulenta de subvencions públiques procedents de la Diputació de Barcelona o d'altres ens de la Generalitat com el Consell Català de l'Esport a diverses institucions i fundacions com Catmón i Igman, afins a l'extinta CDC, per delictes de malversació, prevaricació i tràfic d'influències.





La recerca es va iniciar amb les denúncies a través de les queixes de diferents tècnics de la Diputació, i documents que van ser lliurats de manera anònima al Jutjat d'Instrucció 1 del Vendrell (Tarragona), d'on part de la recerca del 3%.





Es va constatar que fons per a cooperació al desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació que anaven històricament a ONG van començar a concedir-se a entitats i fundacions de l'òrbita de CDC.





Segons consta en el sumari, entre 2011 i 2015 l'Associació Ignman va obtenir 1,3 milions d'euros, 119.514 de la Diputació, i la Fundació Catmón, 735.900 en aquest període, 145.899 de la Diputació.