La polèmiques paraules de Finkielkraut indignar als presents al programa









El filòsof i escriptor francès Alain Finkielkraut va tenir un moment polèmic a la televisió francesa quan va criticar la generalització del terme "violació" i va demanar als homes que "violin a les dones".





Segons el diari francès 'Le Monde', Finkielkraut va intervenir en un debat televisat al canal LCI dedicat a "¿Són bones totes les opinions? Durant el qual la filòsofa, activista feminista Caroline De Haas, els advocats Georges Kiejman i Francis Szpiner, el presentador Frédéric Taddei i la diputada Mathilde Panot van parlar de la llibertat d'expressió en l'era de la "correcció política".





Va ser en aquest context que Alain Finkielkraut va criticar l'anomenada "cultura de la violació". Per al filòsof, "en el passat es parlava de violació per denunciar la penetració forçada", però avui aquesta "cultura de la violació" inclou "bromes obscenes, ganxos, tocs i fins i tot galanteria".





"Molts investigadors parlen d'el seguici com una forma de cultura de la violació", va dir Finkielkraut, qui després ha assenyalat que "hi hauria molts violadors potencials a França".





L'activista Caroline De Haas va intervenir per acusar el filòsof d'"insultar les dones que han estat violades" i va recordar que una mitjana de 250.000 dones són violades a França cada dia, amb al voltant de 94.000 casos de violació a l'any al país.









De Haas també va recordar el cas del director franc-polonès Roman Polanski, condemnat a Estats Units per violar una nena de 13 anys i acusat d'assetjament per diferents dones, que no poden entrar en territori nord-americà sense ser arrestades.





"Al dir que una nena de 13 anys violada per un director, en aquest cas Roman Polanski, no va ser realment violada, està enviant el missatge a totes les nenes que no importa", va dir De Haas.





Finkielkraut va interrompre a l'activista per pronunciar la frase que marcaria el debat:





"Violem, viola, viola". Jo els dic als homes: violin a les dones. A més, jo violo el meu cada nit".





El filòsof va respondre directament a De Haas per defensar Roman Polanski, considerant que la noia violada pel director "tenia 13 anys i 9 mesos i no era impúdica", fins i tot tenint "una relació amb Polanski".





"Va ser acusat de violació, ara ella s'ha reconciliat amb ell", va afegir Finkielkraut, acusant De Haas i als activistes de voler "posar fi als tribunals en nom de la lluita contra la violació".