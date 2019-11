Brussel·les obre un procediment d'infracció contra el Regne Unit per no nomenar comissari europeu

La Comissió Europea va anunciar dijous l'obertura d'un procediment d'infracció contra el Regne Unit per part d'aquest Estat membre, que està a punt d'abandonar la Unió Europea (UE) sense haver nomenat un comissari.





"Com guardiana dels tractats, la Comissió Europea ha enviat avui una notificació formal a Regne Unit per haver incomplert les obligacions que li incumbeixen en virtut de Tractat de la Unió Europea al no suggerir un candidat a comissari europeu", indica el representant de la Comissió Europea en una declaració.





Brussel·les va dir que les autoritats britàniques tenen ara una setmana, fins al 22 de novembre, per respondre a la notificació formal, i va explicar que "el curt termini es deu a el fet que la nova Comissió ha de prendre possessió del seu càrrec el més aviat possible ".





També avui, la portaveu adjunta de el nou executiu de la UE, Dana Spinant, va dir que