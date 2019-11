John Bercow considera que el Brexit és l'error més gran des de la II Guerra Mundial

L'expresident de la Cambra dels Comuns del Parlament britànic, John Bercow, ha dit aquest dimecres 6 de novembre que el Brexit és el error més gran de la política exterior britànica des de la Segona Guerra Mundial i va assegurar que es va mantenir imparcial mentre va estar al càrrec.





"Ja no sóc un 'speaker', no he de romandre imparcial, i si em pregunten què penso honestament del Brexit, si és bo per a la nostra reputació internacional, la resposta honesta és 'no'. Crec que el Brexit és el error més gran de política exterior des de la Segona Guerra Mundial", ha dit a Londres en una conferència de premsa organitzada per l'associació de periodistes estrangers.





En la seva lectura, el món està format per blocs de poder i blocs comercials i el Regne Unit té alguna cosa a guanyar si està en aquests blocs. Bercow ha afegit que la "prolongada incertesa" causada pel llarg procés de sortida de la Unió Europea (UE) és perjudicial per a la inversió i la confiança econòmica.





No obstant això, defensa "el dret de Parlament [britànic] a 'parler' [parlar francès] perquè és millor fer-ho bé que fer-ho ràpid", i ha afegit: "El Parlament té tot el dret a seguir debatent la qüestió".





Segons Bercow, hi ha tres maneres de concloure la primera fase del Brexit...





Segueix llegint més sobre John Bercow a Pressdigital