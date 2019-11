El Consell General de Cs es reuneix el 30 de novembre per elegir els membres de la gestora

El Consell General de Ciutadans es reunirà finalment el proper 30 de novembre i serà llavors quan trieu els membres de la gestora que gestionarà el partit de forma interina i quan posarà data al congrés extraordinari, en el qual es decidirà qui assumeix el relleu d'Albert Rivera a la Presidència.









La reunió se celebrarà 20 dies després de les eleccions generals de el 10 de novembre, el resultat per a Cs -2,5 milions de vots menys que a l'abril i una pèrdua de 47 escons- va motivar la dimissió de Rivera. Des de llavors, continua en funcions el Comitè Permanent de l'Executiva, amb el secretari general, José Manuel Villegas, al front.





Però els Estatuts de la formació taronja estableixen que en una situació com aquesta cal constituir una gestora, que haurà de tenir entre deu i quinze membres, inclòs el president de Consell General, Manuel García Bofill.





En la trobada de dissabte 30, que començarà a les 11.00 hores, es proposarà una llista de candidats a integrar la gestora, i els consellers podran aprovar-la -amb a l'almenys dos terços dels vots- o rebutjar-la. En el cas que no l'acceptin, caldrà presentar una altra llista, i així successivament fins que li donin el seu vistiplau.





És possible que la llista que es proposi inclogui els integrants de l'actual Comitè Permanent, format per quinze persones després de la sortida de Rivera, perquè siguin ells els que continuïn gestionant el partit durant els propers mesos.





No obstant això, fonts de Cs han explicat que una part de la militància veuria malament aquesta solució, ja que consideren que els actuals secretaris executius són els que "han portat el partit a la vora de l'abisme".





Per això, una part dels consellers mostrarien el seu rebuig votant en contra, tot i que les fonts creuen que serien un percentatge petit, ja que el Consell General "està ple de càrrecs i gent de l'aparell".





El gruix de el Consell General són representants elegits pels afiliats (125), als quals se sumen els integrants del Comitè Executiu fins a un màxim de 20 i els portaveus dels Comitès Autonòmics i del Comitè Internacional; unes 160 persones en total. La seva composició actual es va decidir al congrés de Cs de febrer de 2017 i llavors la gran majoria dels consellers eren afins a Albert Rivera i el seu equip.





No obstant això, des de llavors i especialment després de la debacle electoral de diumenge passat, pot ser que la situació hagi canviat. Dins el Consell hi ha qui creuen que es necessita una renovació i, sobretot "una gestió més neutral de el partit" fins a l'Assemblea General on s'elegiran els nous òrgans de direcció.





NOU LIDERATGE A PARTIR DE MITJANS DE MARÇ





D'acord amb els Estatuts, el govern de la gestora no podrà excedir dels sis mesos. Però no s'arribarà a superar aquest termini perquè el congrés extraordinari on es resoldrà la successió de Rivera tindrà lloc a partir del 10 de març, tot i que caldrà esperar a la reunió de Consell General per saber la data concreta.





La que serà la V Assemblea General de Ciutadans congregarà a centenars de delegats de tot Espanya, que seran els que determinaran amb el seu vot qui ha de liderar el partit en el futur, tant el president com la resta de membres de l'Executiva nacional.





De moment, l'opció amb més possibilitats d'èxit és la de la portaveu al Congrés i exlíder a Catalunya, Inés Arrimadas, per ser qui gaudeix d'un suport més ampli entre els antics dirigents de el partit, tot i que ella encara no s'ha pronunciat.