Les persones trans podran triar presó a Catalunya

Les persones trans que compleixen condemna a les presons de Catalunya podran triar centre penitenciari segons el gènere amb el qual s'identifiquen, sense que sigui necessari que hagin fet el canvi de sexe en el Registre Civil.









Així ho han anunciat la consellera Justícia de la Generalitat, Ester Capella, al costat del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, en una compareixença a la presó de dones de Barcelona Wad Ras després de signar la instrucció per la qual les persones preses podran sol·licitar el trasllat sense necessitat d'acreditar oficialment el canvi de sexe, i seran els informes de centre i la valoració dels tècnics els que decideixin si es fa o no.





"Els resultats han demostrat que la decisió és encertada", ha valorat Capella després de conèixer dues de les tres internes a Wad Ras que han estat traslladades arran de la nova normativa, i ha assenyalat que les persones trans pateixen constantment mirades de rebuig de la societat, i que la nova normativa pretén reparar aquest dany.





La instrucció forma part del desplegament de la Llei 11/2014 pels drets LGTBI, i El Homrani ha considerat que dóna resposta a una demanda històrica del col·lectiu trans: "Haver de viure en privació de llibertat és ja prou dur, i més no poder fer-ho amb persones del gènere amb el qual t'identifiques".





Fins al moment, per ingressar o sol·licitar el trasllat a una presó només es tenia en compte el sexe que constava en el document d'identitat, i les persones trans que volen fer-ho han de presentar informes psicològics i acreditar que s'han hormonat durant al menys dos anys.





El tècnic de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la víctima Miguel Ángel Esteban ha subratllat en declaracions als periodistes que per fer el canvi de sexe en el Registre Civil s'ha de tenir la nacionalitat espanyola, de manera que moltes persones estrangeres no poden fer-ho si la legislació dels seus països d'origen no ho contempla, i ha assenyalat que "el gran mèrit de la instrucció és la capacitat de decidir de la persona".





Hi ha un total de 14 persones trans que compleixen condemna en presons de Catalunya i podran acollir-se a la nova normativa: fins ara, tres dones trans han estat traslladades a la presó de Wad Ras des del Centre Penitenciari de Joves i des de Brians 1.





"MÉS CÒMODA" EN UN CENTRE DE DONES





Una de les elles és Calani, de 25 anys i nascuda a Perú, qui està en presó preventiva i fa un mes que va ser traslladada a Wad Ras, on diu sentir-se bé acollida i "més còmoda i més alliberada" que a la presó de Brians 1, on estava abans i assegura que se sentia sola perquè troba més senzill conversar amb noies.





També valora que es puguin acollir a la nova normativa totes les persones trans, hagin o no passat per un procés d'operació: "En certs països de Sud-amèrica no, si no t'has operat i no tens nom de dona, segueixes sent un home".





Paula, de 19 anys i de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), va ser traslladada de Quatre Camins a Wad Ras fa un mes i mig, i va demanar el canvi a centre de dones perquè estava en el seu anterior presó estava apartada dels interns: "Estava aïllada per la meva seguretat. per no tenir problemes. Els homes hi són sols i quan veuen a una dona, sigui trans o cis, es tornen bojos".





La consellera Capella ha explicat, a preguntes dels periodistes, que les tres preses traslladades a Wad Ras estaven en zones específiques dels centres on complien condemna fins al moment, i ha detallat que ho feien basant-se en la instrucció del 2009 que contemplava respectar la identitat amb la qual s'identifica cada persona, ha assumit que en moltes ocasions ha comportat "sol·licitud, fer activitats sols o soles", i que la nova instrucció evitarà aquests problemes.





Paula valora que, des del trasllat, a Wad Ras sí pot assistir a activitats, està fent un curs d'auxiliar de perruqueria i en general se sent ben acollida per la resta preses, tot i que apunta: "M'he de dutxar sola. Això també és discriminació".