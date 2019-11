Barcelona prohibeix l'obertura de nous pisos turístics durant un any

L'Ajuntament de Barcelona ha suspès de manera preventiva l'admissió de comunicats d'obertura i d'ampliació de pisos turístics per reforçar la normativa actual i garantir que no podran créixer en la ciutat, tal com indica el Pla especial urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEAUT), plenament vigent.









Així ho ha anunciat la tinent d'alcalde Janet Sanz aquest divendres en roda de premsa, on ha assegurat que el consistori "es blinda davant l'obertura de pisos turístics" a tota la ciutat amb l'objectiu de garantir que no podrà créixer el nombre actual de 9.591.





La suspensió tindrà una durada d'un any, durant el qual es duran a terme els treballs necessaris per a plantejar una modificació puntual de la regulació dels pisos turístics a Barcelona.





Amb aquesta suspensió, el consistori pretén evitar la possible incidència en la regulació de pisos turístics que pugui tenir el nou Decret de Reglament de Turisme, que la Generalitat aprovarà pròximament, i que crearà el lloguer d'habitacions com a nova tipologia d'allotjament turístic.





En aquest sentit, Sanz ha criticat que el Govern "vol legalitzar una activitat que ara mateix és alegal i que saben que ho estan fent sense incorporar les demandes i exigències" que se'ls trasllada des del món municipal, pel que reclama que es consensuï el decret abans d'aprovar-lo per recollir les consideracions de Barcelona.





"La creació de la nova tipologia de lloguer d'habitacions és una oportunitat de reflexió per avaluar la incidència que pugui tenir en la regulació de pisos turístics i evitar els efectes negatius", apunta el consistori en un comunicat.