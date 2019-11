El Tribunal Constitucional (TC) ha sentenciat que el president de Parlament, Roger Torrent, va vulnerar els drets de l'oposició en tramitar en 2018 unes esmenes de la CUP sobre una proposta de resolució que reiterava la declaració unilateral d'independència (DUI) de 2017.





La decisió accepta un recurs que va presentar Cs i declara que "s'ha vulnerat el seu dret a exercir les funcions representatives" i anul·la la decisió de la Mesa de Parlament per la qual va admetre a tràmit aquestes esmenes.





Els fets van passar a inicis de 2018 --encara no s'havia constituït el Govern de Quim Torra i al Parlament estava immers en la polèmica per les investidures fallides--, quan JxCat presentar una proposta de resolució que demanava legitimar l'expresident Carles Puigdemont com a president de la Generalitat.









La CUP va presentar diverses esmenes a aquesta proposta que buscaven que la Cambra catalana es reafirmés i reiterés la DUI aprovada pel Parlament el 27 d'octubre de 2017, i la Mesa la va tramitar, malgrat l'oposició de Cs i PSC-Units, i les advertències dels lletrats, i posteriorment va rebutjar les peticions de reconsideració presentades.





No obstant això, aquestes esmenes mai van arribar a votar-se al ple perquè finalment la CUP i JxCat van pactar una resolució alternativa i rebaixada respecte a la proposta inicial dels 'cupaires', de manera que el Parlament va evitar ratificar la DUI.





PROPOSTA INCONSTITUCIONAL





El partit taronja va presentar un recurs davant el TC per la decisió de la Mesa de tramitar les esmenes de la CUP i ara el tribunal ha sentenciat donant la raó a Cs.





El TC argumenta que la Taula hauria d'haver inadmès les esmenes perquè les considera inconstitucionals i contradiu resolucions seves anteriors, com la que suspenia la llei del referèndum aprovada per convocar l'1-O.





L'Alt Tribunal afirma que la Mesa i Torrent coneixien d'admetre a tràmit les esmenes implicava "no respectar l'ordenat" pel TC, pel que creu que era el seu deure paralitzar la iniciativa.





"S'ha de concloure que la Taula de Parlament i el seu president han faltat al seu deure constitucional d'acatar el resolt pel TC", conclou l'Alt Tribunal.