El partit de Morales dialoga amb el Govern interí per convocar eleccions

El Govern que lidera la presidenta interina de Bolívia, Jeanine Añez, i el partit d'Evo Morales, Moviment al Socialisme (MAS), han iniciat un diàleg per pacificar el país i convocar eleccions, ha informat el diari local 'Página Siete'.





Aquest procés de diàleg es desenvolupa sota l'auspici de la Conferència Episcopal Boliviana i amb l'acompanyament de la Unió Europea, Espanya i l'ONU, segons explica el rotatiu local, que destaca que els contactes tenen lloc des de dimecres.





Fonts diplomàtiques han indicat que en aquesta taula hi participen importants parlamentaris del MAS. El ministre de la Presidència, Jerjes Justiniano, ha confirmat que parlen amb el MAS. "Ens trobem en una taula de diàleg. Estem dialogant. Creiem que és possible pacificar el país", ha dit Justiniano.





Jeanine Añez, presidenta interina de Bolívia





El ministre de la Presidència de Bolívia ha dit que el MAS ha posat tres condicions per al diàleg: una llei perquè no hi hagi persecució política contra els seus partidaris, salconduits per als seus dirigents i que l'expresident Evo Morales "torni al país".





"Si volen una llei que els garanteixi que no hi haurà una persecució política, no hi tenim cap inconvenient", ha afirmat, abans de puntualitzar que una cosa és persecució política i l'altra la persecució judicial. Sobre la segona condició, la dels salconduits, ha contestat que li sembla "perfecte".





Justiniano ha dit, així mateix, que no té cap problema perquè torni i que "és un ciutadà més". "És l'expresident", ha afegit, abans de lamentar les declaracions "incendiàries" de l'anterior mandatari. Fonts diplomàtiques han explicat que el mediador de l'ONU, Jean Arnault, se sumarà a la iniciativa de diàleg entre el Govern i el MAS, afavorida per la Unió Europea, Espanya, i l'Església Catòlica.





Segons 'Página Siete', l'aposta de l'executiu bolivià és que la solució a la crisi tingui lloc a través de la convocatòria d'eleccions i la renovació del Tribunal Suprem Electoral. Si el partit de Morales no hi estigués disposat, el Govern estudiarà la possibilitat de recórrer a diversos decrets.