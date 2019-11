Els assistents a la Cimera de Clima tindran un descompte sobre el preu del bitllet a Renfe

Els assistents a la XXV Conferència de Clima que se celebrarà d'el 2 al 13 de desembre a Madrid disposaran d'un descompte del 25 per cent sobre el preu del bitllet a RENFE, això sí, en trens d'alta velocitat i llarga distància, segons ha informat el Ministeri de Foment.





Així, assenyala que Renfe està ultimant un acord comercial per facilitar aquest descompte. L'empresa destaca que compta amb un pla director de lluita contra el canvi climàtic que ha estat elaborat amb Adif i les línies estratègiques són gestió de l'energia, eficiència energètica, descarbonització i cultura de sensibilització davant diferents grups d'interès dins i fora de les organitzacions .









Les emissions de gasos d'efecte hivernacle del sector transport suposen el 26 per cent del total. El ferrocarril és la manera menys emissor.





D'acord amb el Llibre Blanc del Transport de la Unió Europea, a Europa es busca una transferència modal cap al ferrocarril, tant de mercaderies com de viatgers per aconseguir un 2 per cent de reducció d'emissions en 2030.





Adif i Renfe generen l'1 per cent de les emissions del sector transport. Fins ara, la reducció d'emissions de GEH acumulades en el pla director podrien superar els 9,9 milions de tones de CO2 el 2030, fet que suposa una reducció d'emissions de més de l'30 per cent de les que genera el ferrocarril a Espanya . En termes d'estalvi econòmic, l'estimació supera els 250 milions d'euros.