MÉS INFORMACIÓ La Fiscalia Anticorrupció demana penes d'entre 6 i 7 anys per a 22 imputats en el Cas Lezo

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat a titular de Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castelló, que investiga el 'cas Lezo', que processi pels delictes de malversació de cabals públics i frau a l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González per la compra d'Emissao el 2013.





D'aquesta manera, el Ministeri Públic demana que s'acabi la instrucció d'aquesta peça sobre l'adquisició de l'empresa brasilera Emissao en la qual s'hauria desviat 25 milions d'euros de fons públics de Canal Isabel II, una vegada que ja estava sota el comandament de González, així com sobre el presumpte repartiment de comissions derivats de l'operació de compra.





Així mateix, segons ha informat el diari 'El Mundo', Anticorrupció sol·licita que també es proposi jutjar nque ser mà dreta de Ignacio González i expresident d'Inassa, Edmundo Rodríguez Nebot; l'exdelegat de Govern a Ceuta Luis Vicente Moro; l'exdirectora de Canal María Fernanda Richmond; l'ex gerent d'Inassa Diego García Arias; l'exdirector d'una altra filial de Canal Ramón Navarro; així com el representant d'Emissao Sebastiao Cristovam.





D'acceptar el jutge la petició de la Fiscalia, es tancaria així la segona peça d'aquest cas que va esclatar a l'abril de 2017 amb la detenció d'Ignacio González. El magistrat García Castelló va acordar arxivar la peça sobre la compra de l'empresa colombiana Inassa, per la qual també va estar investigat l'expresident de la Comunitat de Madrid i l'exministre de Justícia Alberto Ruíz Gallardón.





EL REPARTIMENT DE COMISSIONS





Segons va explicar Pablo González, germà de l'expresident madrileny, a jutge en una de les seves compareixences com a imputat en aquest cas, l'expresident d'Inassa li va confessar els detalls de l'operativa il·lícita per la qual es van repartir uns 5,5 milions d'euros per la compra d'Emissao





Aquesta quantitat suposadament s'hauria repartit entre l'expresident regional, Rodríguez Nebot, Moro, García Arias i Navarro, com a persones implicades en l'operativa per la qual l'empresa pública d'aigües va pagar 30 milions de dòlars.





La divisió de les comissions, sempre segons la declaració de Pablo González, va ser de 2,7 milions d'euros per a Rodríguez Nebot a través de les societats opaques Amalfi i Rafaello, dels quals 1,8 milions correspondrien a l'expresident madrileny; mentre que Moro va rebre 1,8 milions que van ser ingressats en comptes a República Dominicana. García Arias i Navarro, per la seva banda, es van embutxacar per la valoració econòmica d'Emissao 900.000 euros.





Segons va explicar Pablo González, la conversa es va mantenir estant amb Rodríguez Sobrino en presó preventiva i en ella aquest últim li va reconèixer que els investigadors van trobar part d'aquestes comissions il·lícites, més de 260.000 euros, a l'apartament que té a Barranquilla (Colòmbia) a nom de la seva filla.





En aquest sentit, Rodríguez Nebot va confessar que els diners a repartir procedia "de les comissions del del Brasil" i que la seva por era que els investigadors anaven a comprovar les transferències fetes des del país sud-americà als implicats en aquesta operació, com efectivament es va poder esbrinar en la investigació de la comissió rogatòria traslladada a Colòmbia.





Davant d'aquesta revelació, el magistrat instructor va acordar a l'abril de l'any passat lliurar 12 comissions rogatòries per obtenir tota la informació possible sobre les presumptes irregularitats comeses en aquest repartiment de diners, així com sobre el patrimoni de l'considerat capitost de la trama, de manera que també va requerir la cooperació internacional a països com el Regne Unit i Bèlgica per conèixer el patrimoni de l'expresident d'Inassa i de la seva filla.





CONFESSIÓ D'UN EXDIRECTIU D'INASSA





Aquests fets van ser confirmats posteriorment, al maig de 2018, per l'exgerent d'Inassa Diego García Arias, que detingut a Colòmbia uns mesos després que es destapés aquest cas de corrupció. En la seva declaració davant del jutge va precisar que la part corresponent a l'expresident madrileny no se li va ingressar a ell directament perquè el 2013 ja estava sent investigat per les operacions de compravenda de la seva àtic a Estepona (Màlaga), així que per evitar sospites els diners es va traspassar a Rodríguez Nebot.





Sobre la compra d'Emissao, García Arias --que com a part de la seva col·laboració amb la justícia, va tornar els diners de la comissió rebuda-va afirmar que el número dos de la trama va donar ordres perquè la valoració oscil·lés entre els 32 i 34 milions d'euros i que, de tirar endavant l'operativa, el repartiment autoritzat per Ignacio González seria de sis milions d'euros, encara que finalment va descendir a prop de 5,5 milions.