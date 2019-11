ERC tempteja una posició unitària en la investidura amb JxCat

El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha enviat aquest divendres una carta a JxCat per demanar una reunió que serveixi per consensuar una "unitat d'acció" de cara a les negociacions de la investidura després de l'increment del suport a l'independentisme en les eleccions generals.









A la carta, que també signa la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, esperen que la trobada serveixi per avançar en la "unitat de l'independentisme per encarar els reptes comuns" que han d'afrontar, i confien que siguin capaços d'arribar a acords que permetin avançar cap a l'autodeterminació i la independència com ja han fet en ocasions anteriors.





Amb l'objectiu de celebrar reunions bilaterals, el comitè negociador d'ERC va acordar també trobar-se amb la CUP durant els propers dies i amb Bildu.





La missiva crida a ser conscients de la força de l'independentisme i la responsabilitat que tenen amb la majoria social a Catalunya, i en aquest marc ERC "ja ha deixat clar al PSOE que no compten" amb el seu suport.





"SORTIDA DEMOCRÀTICA I DIALOGADA"





"No cedirem, en cap cas, a cap xantatge indigne. Tot el contrari. Hem estat clars i contundents a l'hora d'exigir al PSOE una sortida democràtica i dialogada al conflicte entre l'Estat i Catalunya com a condició imprescindible per a plantejar-nos reconsiderar la nostra posició", subratllen.





Els republicans estan convençuts que JxCat comparteix aquesta posició i que el consens a Catalunya "passa per trobar una solució política i democràtica" al conflicte català.