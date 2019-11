El centenar de persones desallotjades de Sants s'exposen a quantioses multes

Les prop de 100 persones que han materialitzat una asseguda en l'estació de tren Barcelona Sants convocades pels CDR, i envoltades per agents de Mossos d'Esquadra i del Cos Nacional de Policia (CNP) s'exposen a quantioses multes per aquesta acció.





Al crit "ens tenen segrestats" aquests manifestants estan sent desallotjats un a un pels Mossos que procedeix a identificar-los.

















Els manifestants coregen 'Fora les forces d'ocupació', '1-O ni oblit ni perdó', 'Som gent pacífica' i 'Llibertat presos polítics' i 'No teniu vergonya' davant els agents policials.





Mossos i CNP han vigilat les 9 estacions de tren de Barcelona des de l'hora anunciada per a la protestar pels CDR que havien convocat mobilitzacions amb el lema 'Bloqueig total'.





Així, a més d'aquesta estació, hi ha presència policial en altres estacions, com les de Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya i Arc de Triomf. Han anat fent rondes pels diferents accessos de metro i tren de Passeig de Gràcia, i un cotxe de el cos estava estacionat a la cruïlla amb Consell de Cent.





QUANTIOSES MULTES PER OCUPAR UNA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA





Ocupar una infraestructura crítica com l'estació de l'AVE de Sants i dificultar el normal trànsit dels ciutadans que lliurement volen desplaçar-se és un delicte tipificat amb elevades multes.





Bloquejar línies de tren, impedir el correcte funcionament de l'aeroport o danyar les vies públiques o els senyals de trànsit són actes incívics que no estan exempts de conseqüències. Diverses lleis de l'ordenament jurídic espanyol contemplen moltes de les accions i tipifiquen les conseqüències legals i econòmiques a què s'enfronten els seus protagonistes i no només ells.





Els pares o tutors dels que siguin considerats culpables de delicte poden ser considerats responsables civils si, encara que els condemnats tinguin més de 18 anys, estan sota la seva tutela. Aquestes multes econòmiques administratives poden elevar-se fins als 600.000 euros, la quantia més alta que preveu la llei de seguretat ciutadana, per a les reunions o manifestacions no comunicades o prohibides en infraestructures en què es presten serveis bàsics per a la comunitat o al seu voltant.





Danyar les infraestructures ferroviàries, en tant que són crítiques per al país, té un tractament de càstig específic en l'article 560 de el codi penal. Al s'estableix pena de presó d'entre un i cinc anys per als que causin danys a les vies fèrries i originin un g rave dany per a la circulació ferroviària. Aquesta mateixa pena, d'un a cinc anys de presó s'aplicaria als que interrompin, obstaculitzin o destrueixin línies o instal·lacions de telecomunicacions o correu postal.





A aquestes penes de presó i multes tipificades cal afegir les indemnitzacions, que a més poden i solen afegir els jutges en aquest tipus de casos que pot exigir també indemnitzacions, que sufraguen els danys causats i que rebran els perjudicats.





En el cas dels ferrocarrils, és la llei 38/2015 de el sector ferroviari la qual recull multes d'entre 38.001 i 380.000 euros per faltes molt greus entre les que es troben l'ocupació de les vies que posin en perill la seguretat de l'trànsit o alterin la seguretat del mateix. També pot ser considerat falta molt greu el llançament o dipòsit d'objectes en les vies i els seus voltants, el deteriorament en les instal·lacions, el deteriorament o la sostracció d'elements que puguin afectar la seguretat de l'trànsit. En el cas que aquestes conductes no afecten la seguretat de les persones, béns o trànsit seran qualificades com a faltes greus i sancionades entre 7.501 i 38.000 euros.