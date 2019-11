El canvi de to en les negociacions entre PSOE i Podem

L'anunci de l'acord de govern entre PSOE i el Podem enxampar molts per sospresa. Fa tot just dos mesos, quan es van convocar eleccions, semblava que era impossible una entesa. Ara, després d'unes eleccions en què l'esquerra ha perdut força sembla que tot ha canviat.









Les mateixes fonts socialistes ho reconeixen, hi ha un "canvi de to" entre les negociacions. La predisposició de Pere Sáncez sembla més gran i molts asseguren que, ara sí, "van de debò". Una de les prebas més clares és que des del PSOE s'ha canviat a l'equip de negociació amb Podem. Si fins al setembre eren dos ministres en funcions, Carme Cavo i José Luis Ábalos, els que parlaven amb el coordinador d'el partit morat, Pablo Echenique, ara s'han canviat les cares. Per part dels socialistes han posat a dues persones de el partit, i no de Govern, a mantenir obert el diàleg: la portaveu al Congrés, Adriana Lastra, i el secretari general, Rafael Simancas. I sembla que la connexió ha anat a millor.





Des de Podem ho admeten, el canvi de to és "abismal". Fonts de la formació liderada per Pablo Iglesias, admeten que ara els socialistes estan més predisposats a escoltar les seves propostes, ja no es demana el vot a canvi de res, per exemple.





Així mateix, els socialistes volen fins i tot incloure als podemitas en les reunions per arribar acords amb altres partits. Si per ara Pere Sancez s'està reunint amb els diferents líders tot sol, en les properes setmanes és voluntat de l'PSOE incorporar a un equip de Podem en les negociacions per intentar arribar a uns majors i millors acords per aconseguir el suport que els doni els vots necessaris per goberar.