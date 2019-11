Felipe González, sobre l'acord PSOE-Podem: "És com donar-li un càrrec a Juanito i així Juanito critica menys"

L'expresident de Govern Felipe González ha criticat que el PSOE i Unides Podem s'hagin repartit primer els càrrecs de Govern abans de parlar del programa que marcarà la propera legislatura perquè la casa "es construeix des de baix, no es construeix per la teulada". L'exdirigent socialista admet tenir un sentiment de "orfandat" representativa.



"No m'agrada, cosa que tots entendran, que després de discutir tantes vegades que el primer que cal fer és posar-se d'acord en el programa, amb les coses més elementals, el primer que sapiguem és com es reparteixen els càrrecs, això no m'agrada, em sembla que la casa es construeix des de baix, em sembla que no es construeix per la teulada ", ha insistit González en la seva intervenció en la presentació de l'estudi 'Joves, Internet i democràcia'.



González ha destacat que "potser" començar pel repartiment de càrrecs "faciliti les coses" per arribar a un acord, ja que és "com donar-li un càrrec a Juanito i així Juanito critica menys", però, segons la seva opinió, cal "prendre de debò i de veritat quins són els paràmetres pels quals Espanya estarà en condicions d'assumir el seu paper i la seva crisi constitucional abans que es converteixi en una crisi d'Estat".



No obstant, ha assegurat que desconeix el preacord assolit pel PSOE i Unides Podem, que van signar Pedro Sánchez i Pablo Iglesias dimarts passat, i per tant no pot opinar si "està bé o està malament" fins que no ho llegeixi. "Quan tingui elements suficients em vaig a pronunciar, a més crec que hi ha una consulta a militants i tinc el dret a ser consultat", ha afegit.













DEMANA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓ A QUI GOVERNI





González ha demanat a "qui sigui que estigui en el Govern" que defensi la Constitució Espanyola davant dels que volen trencar "unilateralment" perquè els partits constitucionalistes han de ser constitucionalistes "de veritat" i "no usar-la com a instrument militant per desqualificar l'altre".



"Ara veig que hi ha defensors de la Constitució que no creuen en ella ni en una Constitució garantista que és el que ens dóna la superioritat moral enfront dels que volen trencar-la, no canviar-la, sinó trencar-la, les constitucions no es reformen ni surten al escombraries per fer una altra", ha especificat.



També ha recordat que hi ha un Estatut d'Autonomies per dir-li als que volen trencar el territori d'Espanya, als partits independentistes, que "això és el que hi ha" i per això "no passarà" una ruptura en aquest país, ja que "no es tracta d'esquerres o de dretes", sinó que és" pura transversalitat".



Per això, ha avisat que ell no va a acceptar, si s'arriba a el propòsit de trencar les regles de convivència que "en part ja estan trencades", un trencament territorial perquè això seria "trencar amb el paquet de ciutadania" de què depèn "la igualtat" entre territoris. "Si en el territori d'Espanya hi ha part que tenen uns drets fora del paquet de ciutadania que no tenen la resta d'espanyols, mai ho acceptaré, perquè això no és igualtat en el territori", ha puntualitzat.



Encara que, des del seu punt de vista, a Catalunya no hi ha un problema territorial, sinó "de convivència" a on "només són lliures els que estan en l'independentisme" i els que no "són ciutadans de segona o dissidents com a Cuba que no tenen el mateix grau de llibertat".





SENTIMENT D'ORFENESA





González ha admès que té un sentiment de "orfandat representativa", tot i que "tothom sap" a quin partit polític vota, després d'haver de tornar a les urnes quatre vegades en quatre anys seguits per celebrar eleccions generals.



No obstant, ha assegurat que aquesta "anomalia" que Espanya tingui tants comicis electorals no farà que perdi "ni una sola oportunitat de votar" perquè ha de "compensar" tots els anys en què "no deixaven" per no tenir democràcia.





"Jo tinc un dèficit de vot en la meva vida i tot i el disbarat que per a mi suposa haver de votar quatre vegades en quatre anys, jo seguiré votant i si no ho aconsegueixen, jo seguiré votant, encara que tindré més sensació d'orfandat representativa", ha especificat.