Felipe González: "Voldria veure més gent defensant l'Estatut de Catalunya"

L'expresident del Govern Felipe González ha assegurat que el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, "està en la posició que ha d'estar" amb Catalunya, si bé ha reconegut que li agradaria "veure més gent defensant l'Estatut d'Autonomia per tal que no quedi orfe ", a més d'emparar la Constitució, i ha advocat" pel diàleg dins el marc de la legalitat "amb la Comunitat.





En declaracions als mitjans a Palma abans de la conferència 'Crisi de les regles de joc' i després de la sentència pel procés a els polítics catalans i de les mobilitzacions que s'han desenvolupat aquesta setmana en contra d'aquesta, González ha considerat que "els incidents violents estan creant moltes reaccions emotives", pel que ha apel·lat per "mantenir la serenitat".





"Si cal arribar, s'arribarà al 155 però ara no és el moment", ha defensat González, qui ha recalcat que no diu "que no s'hagi d'aplicar", si bé, de moment, "no es dóna la circumstància".





"El que em preocupa és que no hi ha democràcia sense regles de joc, si es trenquen les regles s'afebleix la democràcia. La violència és intolerable però fa l'efecte que el que ens passa no ha passat mai enlloc, no sé si la gent no recorda els dissabtes de París. Intentaria demanar calma, que es defensi l'Estat de Dret i es mesurin les respostes", ha argumentat.





En relació als pròxims comicis generals, González ha considerat que es necessiten Pactes d'Estat i ha instat els partits que "tinguin responsabilitat de Govern", ja que "si no poden formar-ho, no ho obstaculitzin a uns altres". En aquest mateix, ha reconegut que "no sap el què passarà", però ha dit que "espera que no sols hi hagi una possibilitat d'investidura, sinó d'un Govern".