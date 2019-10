L'expresident del Govern, Mariano Rajoy, s'ha referit al conflicte independentista català a l'assegurar que el "enemic d'alguns era Espanya, la llei i la Constitució".



Rajoy s'ha pronunciat d'aquesta manera durant el debat mantingut aquest dijous amb el qual també va ser president del govern, el socialista Felipe González, al 'Fòrum La Toja. Vincle Atlàntic', que se celebra a l'Illa da Toxa (Pontevedra).



En aquest escenari, Rajoy ha considerat que "no només a Espanya, sinó en general, a tot el món" estan sorgint "nacionalismes populistes". "El nacionalista es creu que el lloc on ell ha nascut és el millor del món", ha assenyalat l'expresident, que ha indicat que, "llavors, qualsevol limitació que es produeixi, els molesta".



Entre elles, ha citat l'emigració, el lliure comerç, el multilateralisme i ha destacat el Brexit com "el cas més paradigmàtic". "Consideren que anant-se d'aquí es van a estalviar un porró de lliures esterlines, que ja no hi haurà cap emigrant, que la Unió Europea és el seu enemic...", ha manifestat.



"I aquí, a Espanya, l'enemic d'alguns era Espanya... havien de buscar el seu enemic, que era Espanya, i la llei i la Constitució", ha censurat.



A més, s'ha referit a la situació actual a Catalunya per assegurar que "no és la primera vegada que es produeixen esdeveniments indesitjables" i ha incidit que sempre l'argument és "un sentiment". "És molt difícil discutir contra un sentiment", ha apuntat.



Amb tot, ha assegurat que cant es produeix una "col·lisió entre sentiments" el que hi ha "és la llei", que "és el que ordena la convivència". Per tant, complir la llei i les Constitucions "és el que procedeix aplicar en els temps en què vivim". "No hi ha una altra i està anant la cosa, per més problemes que pugui haver ara amb la sentència, està anant a millor", ha considerat.



