Cedirà Podem a no derogar la reforma laboral?

Derogar la reforma laboral que va canviar el Govern del PP era una de les promeses històriques de Unides Podem, però ara que ha signat un principi d'acord per entrar a l'executiu de Pedro Sánchez, els de Pablo Iglesias plantegen cedir en aquest punt.









L'argument dels socialistes és que es poden tocar alguns articles de la llei que va aprovar Mariano Rajoy, però no la totalitat, ja que això implicaria una onada d'Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO).





Fonts pròximes a les negociacions entre PSOE i Unides Podem donen per fet que Iglesias ha donat la raó a Sánchez pel que fa a la reforma laboral.





La setmana passada, Iglesias va enviar una carta oberta als militants per explicar que la nova etapa que es presenta amb el Govern de coalició obliga a assumir algunes renúncies i fins i tot a assumir contradiccions.





La renúncia a una reivindicació històrica com tombar la reforma laboral de 2015 és el més dolorós per Iglesias en aquest negociació, però assumeix que el PSOE té amb escreix més escons i que, per tant, suma més vots i suports.





D'aquesta manera, Podem accepta el full de ruta del PSOE, que tan sols inclou modificar els articles més nocius per als treballadors.





Aquests articles estarien relacionats amb la supressió que una empresa pugui acomiadar de manera procedent a un empleat després de diverses baixes justificades. De fet, aquest punt ha estat avalat pel Tribunal Constitucional (TC).