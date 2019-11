Aznar aposta per una aliança d'entre PP, PSOE i Ciutadans, però sense Pedro Sánchez

L'expresident de Govern José María Aznar creu que Espanya necessita una aliança de partits constitucionalistes per evitar que el règim constitucional de l'78 entri en una crisi "terminal", però ha avisat que aquesta aliança de partits constitucionals no pot liderar-la el president de Govern en funcions, Pedro Sánchez.









"Aquesta aliança de partits consitiucionales no pot estar encapçalada per qui està fent la contraalianza", ha dit a preguntes dels periodistes durant la presentació d'un informe de la fundació FAES sobre l'OTAN.



Aznar s'ha preguntat com explicarà Espanya a l'exterior que el seu Govern estarà condicionat pels que volen "destruir-la". "Si això es fa anem de manera vertiginosa a una cosa que ja tenim, però accelerat, a una crisi de sistema, una crisi consittucional de conseqüències que poden ser devastadores", ha afegit. Per això, ha avisat que, en una situació com aquesta, plantejar abstencions tècniques és una cosa que està "totalment fora de la realitat".



Al seu entendre, per evitar aquest risc "el més convenient" seria una aliança de partits constitucionals, però no veu "concebible" que l'encapçali "la mateixa persona que negava" que anés a pactar amb els independentistes i ara ho està fent "." És una broma, estem jugant amb foc, hi ha persones que han perdut totalment la seva respectabilitat ", ha reblat Aznar.